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Памфилова рассказала о последнем разговоре с Сергеем Ивановым - РИА Новости, 30.06.2026
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13:22 30.06.2026
Памфилова рассказала о последнем разговоре с Сергеем Ивановым

Памфилова рассказала о последнем разговоре с Сергеем Ивановым об экологии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала Сергея Иванова одним из самых порядочных и честнейших людей, которых она знала.
  • Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
  • Церемония прощания с Сергеем Ивановым прошла во вторник в Центральной клинической больнице в Москве, ее посетил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала Сергея Иванова одним из самых порядочных и честных людей, которых она знала, и рассказала об их последнем разговоре об экологии и его хорошем настроении.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
Прощание с Сергеем Ивановым
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

На церемонию прощания приехал президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве

На церемонию прощания приехал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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1 из 13
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Церемония проходит в Центральной клинической больнице.

Церемония прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве

Церемония проходит в Центральной клинической больнице.

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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2 из 13
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

Президент России Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве

Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

К ЦКБ подъезжают служебные автомобили, подходят военные и гражданские с цветами.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

К ЦКБ подъезжают служебные автомобили, подходят военные и гражданские с цветами.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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4 из 13
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Церемонию посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

 Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве

Церемонию посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 13
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Попрощаться с Ивановым приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве

Попрощаться с Ивановым приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На церемонии присутствовали помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие политики.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

На церемонии присутствовали помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие политики.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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7 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин направили траурные венки.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин направили траурные венки.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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8 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Сергей Иванов умер 26 июня, ему было 73 года.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

Сергей Иванов умер 26 июня, ему было 73 года.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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9 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

С 1976 года Иванов работал в спецслужбах, за 17 лет дорос до руководящих должностей в Службе внешней разведки.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

С 1976 года Иванов работал в спецслужбах, за 17 лет дорос до руководящих должностей в Службе внешней разведки.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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10 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В марте 2001-го стал первым в истории страны министром обороны не из армейских кругов.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

В марте 2001-го стал первым в истории страны министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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11 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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12 из 13
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище.

Прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Москве

Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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13 из 13

На церемонию прощания приехал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
1 из 13

Церемония проходит в Центральной клинической больнице.

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
2 из 13

Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 13

К ЦКБ подъезжают служебные автомобили, подходят военные и гражданские с цветами.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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4 из 13

Церемонию посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 13

Попрощаться с Ивановым приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 13

На церемонии присутствовали помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие политики.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
7 из 13

Премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин направили траурные венки.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сергей Иванов умер 26 июня, ему было 73 года.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 13

С 1976 года Иванов работал в спецслужбах, за 17 лет дорос до руководящих должностей в Службе внешней разведки.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 13

В марте 2001-го стал первым в истории страны министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 13

С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 13

Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
13 из 13
"Это очень дорогой человек, один из самых порядочных и честнейших людей, которых я знала. И в моей жизни он сыграл очень большую роль. Он поверил мне и поддержал меня, может быть, в один из самых трудных моментов. Его доверие было для меня бесценным на протяжении многих лет", - сказала РИА Новости Памфилова, посетившая церемонию прощания с Ивановым.
Она рассказала, что поддерживала с политиком очень теплые отношения.
"Я совсем недавно разговаривала с ним. Он был очень веселый, жизнерадостный. Говорили об экологии, говорили о многом другом. Очень светлый человек", - добавила Памфилова.
Церемония прощания с Сергеем Ивановым прошла во вторник в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию прощания посетил президент России Владимир Путин.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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