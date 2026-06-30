Памфилова рассказала о последнем разговоре с Сергеем Ивановым

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала Сергея Иванова одним из самых порядочных и честных людей, которых она знала, и рассказала об их последнем разговоре об экологии и его хорошем настроении.

С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

"Это очень дорогой человек, один из самых порядочных и честнейших людей, которых я знала. И в моей жизни он сыграл очень большую роль. Он поверил мне и поддержал меня, может быть, в один из самых трудных моментов. Его доверие было для меня бесценным на протяжении многих лет", - сказала РИА Новости Памфилова, посетившая церемонию прощания с Ивановым.