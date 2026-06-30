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Опросы показали, как изменилось отношение поляков к украинцам - РИА Новости, 30.06.2026
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16:15 30.06.2026
Опросы показали, как изменилось отношение поляков к украинцам

CBOS: отношение поляков к украинцам стало самым негативным за последние годы

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношение поляков к украинцам стало самым негативным за последние годы, согласно данным социологических опросов лаборатории CBOS.
  • В 2026 году уровень неприязни жителей Польши к проживающим в их стране гражданам Украины резко вырос: 43% респондентов заявили о неприязни, а симпатию к украинцам испытывают лишь 29% опрошенных.
  • Уровень симпатии к украинцам достиг исторического максимума в 2023 году (51% опрошенных), но затем тенденция развернулась в обратную сторону.
ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Отношение поляков к украинцам стало самым негативным за последние годы, выяснило РИА Новости, изучив данные социологических опросов лаборатории CBOS за несколько лет.
Данные соцопросов свидетельствуют о том, что в 2026 году уровень неприязни жителей Польши к проживающим в их стране гражданам Украины резко вырос. Об этом заявили 43% респондентов, тогда как симпатию к украинцам испытывают лишь 29% опрошенных. Еще 25% относятся нейтрально, а 3% затруднились с ответом.
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Исследование показывает, что за последние несколько лет отношение польского общества заметно изменилось.
Так, уровень симпатии к украинцам достиг исторического максимума в 2023 году: положительное отношение выражал 51% опрошенных, а негативное — лишь 17%.
Однако затем тенденция развернулась в обратную сторону.
Уже в 2024 году доля поляков, симпатизирующих украинцам, снизилась до 40%, в 2025-м — до 30%, а в 2026-м — до 29%. Одновременно доля испытывающих неприязнь выросла с 17% в 2023 году до 30% в 2024-м, 38% в 2025-м и 43% в этом году.
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Если сравнивать с периодом до 2022 года, нынешние показатели также выглядят существенно менее благоприятными. В 2020–2022 годах симпатию к украинцам выражали от 35% до 43% поляков, тогда как неприязнь испытывали 25–33%.
При этом уже третий год подряд фиксируется ухудшение отношения поляков к украинцам после всплеска симпатии.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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