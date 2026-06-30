Подразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное и Ровное в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное и Ровное в Запорожской области

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное и Ровное в Запорожской области

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.