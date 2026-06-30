Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.
- ВС России освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, сообщило Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное и Ровное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное и Ровное в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
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