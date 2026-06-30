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Экс-премьер Польши отдал орден Ярослава Мудрого в музей Волынской резни - РИА Новости, 30.06.2026
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17:42 30.06.2026
Экс-премьер Польши отдал орден Ярослава Мудрого в музей Волынской резни

Экс-премьер Польши Моравецкий отдал украинский орден в музей Волынской резни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал свой украинский орден князя Ярослава Мудрого II степени в музей памяти жертв Волынской резни в Хелме.
  • Моравецкому вручили орден за вклад в укрепление украинско-польского сотрудничества, а он решил передать его в музей, чтобы посетители задумались о Волынской резне.
ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отдал принадлежавший ему украинский орден князя Ярослава Мудрого в музей памяти жертв Волынской резни в Хелме.
Моравецкий был награжден украинским орденом князя Ярослава Мудрого II степени 1 июня 2022 года указом Владимира Зеленского за "весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества".
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"Я отдаю этот орден в музей Волынской резни. Для того, чтобы каждый, кто посещает этот музей – польские или иностранные посетители – имели дополнительный повод задуматься о том, чем было это ужаснейшее жесточайшее волынское преступление", - сказал Моравецкий журналистам.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
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