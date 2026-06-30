Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал свой украинский орден князя Ярослава Мудрого II степени в музей памяти жертв Волынской резни в Хелме.

Моравецкому вручили орден за вклад в укрепление украинско-польского сотрудничества, а он решил передать его в музей, чтобы посетители задумались о Волынской резне.

ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отдал принадлежавший ему украинский орден князя Ярослава Мудрого в музей памяти жертв Волынской резни в Хелме.

Моравецкий был награжден украинским орденом князя Ярослава Мудрого II степени 1 июня 2022 года указом Владимира Зеленского за "весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества".

"Я отдаю этот орден в музей Волынской резни. Для того, чтобы каждый, кто посещает этот музей – польские или иностранные посетители – имели дополнительный повод задуматься о том, чем было это ужаснейшее жесточайшее волынское преступление", - сказал Моравецкий журналистам.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.