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Партия премьера Италии потеряла в популярности, но лидирует, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2026
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13:24 30.06.2026
Партия премьера Италии потеряла в популярности, но лидирует, показал опрос

Swg: "Братья Италии" потеряли в популярности, но лидируют с отрывом

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Братья Италии" премьера Джорджи Мелони лидирует с отрывом от остальных политических сил с рейтингом 27,3%, но за неделю потеряла 0,4% поддержки.
  • Новая оппозиционная партия "Национальное будущее" евродепутата Роберто Ванначчи опережает "Лигу" на 0,2%, получая 5,6% голосов.
  • Наибольший уровень одобрения среди оппозиционных сил показывает левоцентристская Демократическая партия с рейтингом 21,8%.
РИМ, 30 июн – РИА Новости. Партия премьера Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" потеряла в популярности, но лидирует с отрывом от остальных политических сил, свидетельствует данные опроса местных избирателей, который подготовил демографический институт Swg.
По состоянию на 29 июня рейтинги "Братьев", которые составляют основную часть правящей правоцентристской коалиции, составляют 27,3%. За неделю они потеряли 0,4% поддержки, а с 8 июня – 1%.
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Опрос, о результатах которого сообщалось в эфире телеканала La7, обращает на себя внимание показателями новой оппозиционной партии "Национальное будущее" евродепутата, генерала запаса Роберто Ванначчи. Она образовалась зимой в результате выхода Ванначчи из партии "Лига" из-за несогласия по ряду ключевых вопросов, в том числе поддержки Украины.
Согласно результатам нынешнего опроса, "Нацбудущее" опережает "Лигу" на 0,2%, получая 5,6% голосов. За неделю новая оппозиционная сила добавила 0,3% голосов, показатель "Лиги" остался стабильным.
В правящее большинство вместе с "Братьями" и "Лигой" входит "Вперед, Италия", которая пользуется поддержкой в 7,2%. За неделю ее рейтинги упали на 0,2%.
Из оппозиционных сил наибольший уровень одобрения показывает левоцентристская Демократическая партия с рейтингом 21,8%, а также "Движение 5 звезд", за которое готовы отдать голоса 13,3% избирателей.
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Опрос прошел 24-29 июня при участии 1200 совершеннолетних респондентов.
Публикация последних опросов проходит на фоне обсуждения в СМИ даты будущих общенациональных выборов, которые должны пройти в 2027 году. В правящей коалиции все более реалистичным считают сценарий проведения голосования в апреле, хотя окончательное решение пока не принято. В окружении Мелони такой шаг рассматривают как способ завершить легислатуру на фоне сохраняющейся поддержки правящей коалиции.
Посвященные этому вопросу публикации приводят подсчеты совокупных рейтингов двух противостоящих блоков, хотя левоцентристский лагерь еще не договорился о каком-либо альянсе, а правым силам предстоит определиться, как выстраивать отношения с резко правой партией Ванначчи, и понять, будет ли им достаточно своих голосов для формирования правительства в случае победы.
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