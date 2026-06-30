Обвиняемые в убийстве студента придерживались общей версии, сообщил СК

Краткий пересказ от РИА ИИ Шестеро обвиняемых в убийстве студента в Омске придерживались общей версии на допросах, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Они заявили о личной неприязни к студенту и не путались в показаниях.

Следователи продолжают работать с обвиняемыми.

ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Шестеро обвиняемых в убийстве студента в Омске на допросах придерживались общей версии произошедшего, заявив о личной неприязни, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Мать 20-летнего студента-историка подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. В убийстве обвиняются шесть человек: одна девушка из Омска , остальные приехали из Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы.

"Все шестеро обвиняемых придерживались на допросе одной версии и не путались в показаниях. Они все называли причиной случившегося личную неприязнь. Следователи продолжают работать с обвиняемыми", - сказали в пресс-службе ведомства.