Обвиняемые в убийстве студента придерживались общей версии, сообщил СК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестеро обвиняемых в убийстве студента в Омске придерживались общей версии на допросах, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
- Они заявили о личной неприязни к студенту и не путались в показаниях.
- Следователи продолжают работать с обвиняемыми.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Шестеро обвиняемых в убийстве студента в Омске на допросах придерживались общей версии произошедшего, заявив о личной неприязни, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Мать 20-летнего студента-историка подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. В убийстве обвиняются шесть человек: одна девушка из Омска, остальные приехали из Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы.
"Все шестеро обвиняемых придерживались на допросе одной версии и не путались в показаниях. Они все называли причиной случившегося личную неприязнь. Следователи продолжают работать с обвиняемыми", - сказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, фигуранты специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете.