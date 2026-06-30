Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемые в убийстве студента придерживались общей версии, сообщил СК - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 30.06.2026
Обвиняемые в убийстве студента придерживались общей версии, сообщил СК

СК: обвиняемые в убийстве омского студента придерживались общей версии

© Фото : Суды Омской областиИзбрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Суды Омской области
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестеро обвиняемых в убийстве студента в Омске придерживались общей версии на допросах, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
  • Они заявили о личной неприязни к студенту и не путались в показаниях.
  • Следователи продолжают работать с обвиняемыми.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Шестеро обвиняемых в убийстве студента в Омске на допросах придерживались общей версии произошедшего, заявив о личной неприязни, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Мать 20-летнего студента-историка подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. В убийстве обвиняются шесть человек: одна девушка из Омска, остальные приехали из Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы.
"Все шестеро обвиняемых придерживались на допросе одной версии и не путались в показаниях. Они все называли причиной случившегося личную неприязнь. Следователи продолжают работать с обвиняемыми", - сказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, фигуранты специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете.
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
СК опроверг причастность бывшей девушки омского студента к преступлению
Вчера, 14:53
 
ПроисшествияОмскОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала