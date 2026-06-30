СК опроверг причастность бывшей девушки омского студента к преступлению

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело 20-летнего студента-историка с ножевыми ранениями было найдено полицией на заброшенной территории у Сыропятского тракта спустя пять дней после заявления о его пропаже.

В убийстве обвиняются шесть человек, основная версия следствия — личные неприязненные отношения, версию о причастности бывшей девушки потерпевшего следователи не рассматривают.

ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Версия о причастности к убийству омского студента его бывшей девушки не рассматривается следователями, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Мать 20-летнего студента-историка подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. В убийстве обвиняются шесть человек: одна девушка из Омска , остальные приехали из Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы.

"В средствах массовой информации было озвучено множество версий, в том числе причастность к случившемуся бывшей девушки потерпевшего. Мы не рассматриваем эту версию", - сказали в СУСК.