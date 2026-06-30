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Пятого фигуранта дела об убийстве студента в Омске заключили под стражу - РИА Новости, 30.06.2026
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09:57 30.06.2026

Пятого фигуранта дела об убийстве студента в Омске заключили под стражу

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Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске найдено тело 20-летнего студента-историка с ножевыми ранениями.
  • Пятый фигурант дела о жестоком убийстве студента в Омске заключен под стражу.
ОМСК, 30 июн – РИА Новости. Пятого фигуранта дела о жестоком убийстве студента в Омске заключили под стражу, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по области.
Мать 20-летнего студента-историка сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские на пустыре около Сыропятского тракта в Омске нашли тело молодого человека с ножевыми ранениями. Оперативники задержали семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Четверо подозреваемых были арестованы на два месяца.
"Арестован один из двух обвиняемых. В ближайшее время суд выдаст решение по второму", - сообщил собеседник агентства.
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