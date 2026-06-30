Пятого фигуранта дела об убийстве студента в Омске заключили под стражу

ОМСК, 30 июн – РИА Новости. Пятого фигуранта дела о жестоком убийстве студента в Омске заключили под стражу, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по области.

"Арестован один из двух обвиняемых. В ближайшее время суд выдаст решение по второму", - сообщил собеседник агентства.