Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию о самородке

Краткий пересказ от РИА ИИ Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию, что он мог поехать на встречу с незнакомыми людьми из-за золотого самородка.

Тело студента с ножевыми ранениями было найдено полицией через пять дней после заявления о его пропаже.

По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, и следствие рассматривает несколько версий, основная из которых — личные неприязненные отношения.

ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Одногруппники убитого в Омске студента рассказали РИА Новости, что не верят в версию, что тот мог поехать на встречу с незнакомыми людьми из-за золотого самородка, по их словам, молодого человека с этой компанией ничего не могло связывать.

Мать Александра подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. Как сообщили РИА новости в объединенной пресс-службе судов региона, подозреваемые заманили его обещанием передать золотой самородок.

Корреспондент РИА Новости поговорил с несколькими одногруппниками убитого студента. Они учились вместе с молодым человеком на историческом факультете Омского государственного университета.

"Я читала версию про какой-то золотой самородок. Это полная ерунда. Я не верю, что Саша поехал куда-то по такой причине. Звучит как выдумка. Вы видели этих людей (обвиняемых в убийстве - ред.)? Они все как будто что-то употребляют. Один даже глаза открыть не может. Я не знаю, что их могло связывать", - сказал одногруппник погибшего студента.

Еще одна одногруппница также не верит в версию, что Александр поехал на встречу из-за золотого самородка.

"Я не понимаю, что вообще могло произойти. Ни одна из версий не кажется правдоподобной. Я в это не верю", - сказала девушка.

По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Во вторник на кладбище в поселке Береговой в Омске прошли похороны студента.