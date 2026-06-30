Рейтинг@Mail.ru
Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию о самородке - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 30.06.2026 (обновлено: 15:17 06.07.2026)
Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию о самородке

Одногруппники убитого в Омске не верят, что он поехал на встречу из-за самородка

© Фото : Суды Омской областиИзбрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Суды Омской области
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию, что он мог поехать на встречу с незнакомыми людьми из-за золотого самородка.
  • Тело студента с ножевыми ранениями было найдено полицией через пять дней после заявления о его пропаже.
  • По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, и следствие рассматривает несколько версий, основная из которых — личные неприязненные отношения.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Одногруппники убитого в Омске студента рассказали РИА Новости, что не верят в версию, что тот мог поехать на встречу с незнакомыми людьми из-за золотого самородка, по их словам, молодого человека с этой компанией ничего не могло связывать.
Мать Александра подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. Как сообщили РИА новости в объединенной пресс-службе судов региона, подозреваемые заманили его обещанием передать золотой самородок.
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Обвиняемые в убийстве студента в Омске не стали отрицать вину, сообщил СК
30 июня, 14:49
Корреспондент РИА Новости поговорил с несколькими одногруппниками убитого студента. Они учились вместе с молодым человеком на историческом факультете Омского государственного университета.
"Я читала версию про какой-то золотой самородок. Это полная ерунда. Я не верю, что Саша поехал куда-то по такой причине. Звучит как выдумка. Вы видели этих людей (обвиняемых в убийстве - ред.)? Они все как будто что-то употребляют. Один даже глаза открыть не может. Я не знаю, что их могло связывать", - сказал одногруппник погибшего студента.
Еще одна одногруппница также не верит в версию, что Александр поехал на встречу из-за золотого самородка.
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Жестоко убитый студент из Омска был безответно влюблен в девушку
1 июля, 11:02
"Я не понимаю, что вообще могло произойти. Ни одна из версий не кажется правдоподобной. Я в это не верю", - сказала девушка.
По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Во вторник на кладбище в поселке Береговой в Омске прошли похороны студента.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, подозреваемые в убийстве студента специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете. Шестеро обвиняемых арестованы на два месяца.
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Информация о том, что убийц омского студента было семь, не подтвердилась
3 июля, 11:45
 
ОмскСанкт-ПетербургЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала