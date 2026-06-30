Рейтинг@Mail.ru
В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 30.06.2026
В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света

В трех районах Одессы ввели экстренные отключения электричества

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник введены экстренные отключения электричества в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы.
  • В части Болградского района Одесской области с 6 до 20 часов также будет отсутствовать электричество по причине экстренных отключений.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экстренные отключения электричества были введены во вторник в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Приморском, Хаджибейском и Киевском районах Одессы начались экстренные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также украинская энергетическая компания ДТЭК заявила, что в части Болградского района Одесской области с 6 до 20 часов также будет отсутствовать электричество по причине экстренных отключений.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В Одессе прихожане церкви подают за упокой живых сотрудников ТЦК
24 июня, 22:49
 
В миреОдессаОдесская областьДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала