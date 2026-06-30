В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник введены экстренные отключения электричества в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы.
- В части Болградского района Одесской области с 6 до 20 часов также будет отсутствовать электричество по причине экстренных отключений.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экстренные отключения электричества были введены во вторник в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Приморском, Хаджибейском и Киевском районах Одессы начались экстренные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также украинская энергетическая компания ДТЭК заявила, что в части Болградского района Одесской области с 6 до 20 часов также будет отсутствовать электричество по причине экстренных отключений.