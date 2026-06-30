СМИ: в Одессе девушка ранила сотрудника ТЦК во время мобилизации ее парня

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Девушка ранила сотрудника военкомата в Одессе на Украине в ходе конфликта во время мобилизации ее молодого человека, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) во время конфликта при мобилизации ее парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.