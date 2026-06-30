Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе 17-летняя девушка ранила сотрудника ТЦК ножом во время конфликта при мобилизации ее парня.
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
- Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Девушка ранила сотрудника военкомата в Одессе на Украине в ходе конфликта во время мобилизации ее молодого человека, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) во время конфликта при мобилизации ее парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По данным местных пабликов, девушку вместе с собакой силой посадили в автобус ТЦК, во время чего она нанесла ножевое ранение одному из военкомов. Тридцатисемилетний сотрудник центра получил резаную рану правого плеча и был госпитализирован. На опубликованном "Страной.ua" видео работники военкомата силой тащат и заталкивают девушку в автомобиль. Она кричит: "Помогите".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.