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СМИ: в Одессе девушка ранила сотрудника ТЦК во время мобилизации ее парня - РИА Новости, 30.06.2026
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08:54 30.06.2026
СМИ: в Одессе девушка ранила сотрудника ТЦК во время мобилизации ее парня

Страна.ua: в Одессе девушка ранила сотрудника ТЦК во время мобилизации ее парня

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе 17-летняя девушка ранила сотрудника ТЦК ножом во время конфликта при мобилизации ее парня.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
  • Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Девушка ранила сотрудника военкомата в Одессе на Украине в ходе конфликта во время мобилизации ее молодого человека, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) во время конфликта при мобилизации ее парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По данным местных пабликов, девушку вместе с собакой силой посадили в автобус ТЦК, во время чего она нанесла ножевое ранение одному из военкомов. Тридцатисемилетний сотрудник центра получил резаную рану правого плеча и был госпитализирован. На опубликованном "Страной.ua" видео работники военкомата силой тащат и заталкивают девушку в автомобиль. Она кричит: "Помогите".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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