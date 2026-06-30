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Перспективы развития ядерной медицины обсудили на форуме в Обнинске - РИА Новости, 30.06.2026
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
17:44 30.06.2026
Перспективы развития ядерной медицины обсудили на форуме в Обнинске

Перспективы развития ядерной медицины обсудили в рамках форума "Обнинск NEW"

© Фото : Научный дивизион госкорпорации "Росатом"Перспективы развития ядерной медицины обсудили на форуме в Обнинске
Перспективы развития ядерной медицины обсудили на форуме в Обнинске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Научный дивизион госкорпорации "Росатом"
Перспективы развития ядерной медицины обсудили на форуме в Обнинске
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Роль ядерных технологий, используемых в современной медицине, обсудили на панельной дискуссии "Атом для жизни – ядерная медицина" в рамках форума "Обнинск NEW", сообщает пресс-служба "Росатома".

Особое внимание спикеры уделили тому, как в условиях меняющегося мира смыкаются технологическое, медицинское и геополитическое измерения, а также путям развития и перспективам на горизонте 10-15 лет.

Технический директор АО "Росатом наука" Юрий Лемехов рассказал о потенциале строящегося на территории Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова завода по производству радиофармацевтических лекарственных препаратов.

"Этот проект является стратегическим шагом для удовлетворения растущих потребностей как внутри страны, так и на экспорт. Критическую важность имеет минимизация времени от производства до применения препарата у пациента из-за радиоактивного распада. Для удаленных заказчиков предусмотрена поставка сырья в статусе активной фармсубстанции, произведенной по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice, "надлежащая производственная практика" – ред.) с полным микробиологическим и радиохимическим контролем", – приводит пресс-служба слова Лемехова.

Он добавил, что для этого выстроены логистические цепочки с использованием авиационного транспорта. В то же время готовые формы препаратов будут ориентированы на национальный запрос. При этом госкорпорация рассматривает возможность взаимодействия с широким кругом стран, сопровождая продукцию до медицинского учреждения.

Активное развитие таргетной терапии отметил генеральный директор Государственного научного центра – федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства Юрий Удалов. Спикер подчеркнул важность системного подхода к передовым разработкам и обмена опытом.

"Необходимо говорить о системном подходе, объединяющем фундаментальную науку, разработку лекарственных препаратов, клиническую физику и безопасность. Наша задача – с соблюдением всех необходимых параметров достичь максимального клинического эффекта. У нас есть разработки, которые уже обеспечивают прорыв в диагностике. Например, титан-скандиевый генератор, который может тиражироваться в том числе для поставок на экспорт", – отметил Удалов.

Он уточнил, что основополагающие принципы защиты от лучевых поражений были заложены еще в 1946 году, и сегодня эта работа продолжается. Разработаны программы, анализирующие различные параметры и автоматически помогающие врачу принимать решения. По мнению Удалова, мультидисциплинарный мультицентровый подход и пациентоориентированность всегда были сильной стороной отечественной медицины.

Важным акцентом встречи стал вопрос подготовки кадров. Ведущие площадки России в области ядерной медицины едины в готовности принимать и обучать специалистов всего мира. Эксперты готовы делиться опытом в области производства технологий, работы установок, методик лечения пациентов. Ядерной медицине будущего потребуются не только биофизики, но инженеры, специалисты в области реакторных и ускорительных технологий, заключили в пресс-службе.

Международный молодежный ядерный форум "Обнинск NEW" в этом году проводился в рамках юбилейной программы, посвященной 70-летию города, 80-летию местного научного института "Росатома", а также значимым датам российской ядерной отрасли.
 
Время наукиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ОбнинскМедицинаНаука
 
 
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