"Россия сегодня" и газета "Нянзан" подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и вьетнамской газеты "Нянзан"

Подписание соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и вьетнамской газеты "Нянзан"

Краткий пересказ от РИА ИИ Медиагруппа «Россия сегодня» и вьетнамская газета «Нянзан» подписали соглашение о сотрудничестве в Москве.

Стороны договорились об обмене новостями, учитывая растущий интерес к Вьетнаму в России.

Посол Вьетнама в РФ подчеркнул важность прессы в развитии отношений между странами.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и вьетнамская газета "Нянзан" подписали в Москве соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Соглашение от медиагруппы подписал первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков , а от газеты - главный редактор "Нянзан", член ЦК вьетнамской компартии, председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь.

"Опыт сотрудничества у нас уже есть, но подписание соглашения может значительно его расширить", - сказал Кочетков на церемонии.

Прежде всего "Россия сегодня" и "Нянзан" договариваются об обмене новостями, объяснил он. Популярность Вьетнама растет в России, и медиагруппа как ведущее российское СМИ должно рассказывать своей аудитории об этой стране, добавил Кочетков. Он также обратил внимание на открытость медиагруппы для широкого спектра сотрудничества.

Ле Куок Минь отметил, что Вьетнам с Россией связывают особые отношения. Политические контакты идут на высоком уровне, экономические связи укрепляются. Это должно отражаться и в средствах массовой информации, считает он.

"Мы хотели бы, чтобы вся информация от официальных источников нашей газеты доводилась до российской аудитории через вашу медиагруппу "Россия сегодня", и с другой стороны - ваша информация из России доводилась через нашу газету до вьетнамской аудитории", - сказал он.

Посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой подчеркнул, что в развитии отношений страны с Россией важную роль играет именно пресса.

"Она доносит правдивую информацию и укрепляет взаимопонимание между народами", - объяснил дипломат.