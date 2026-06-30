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Нидерланды — Марокко: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 30 июня - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
03:00 30.06.2026

Нидерланды — Марокко: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 30 июня

© Фото : Соцсети сборной НидерландовФутболисты сборной Нидерландов
Футболисты сборной Нидерландов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Соцсети сборной Нидерландов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сборные Нидерландов и Марокко проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 04:00
Закончен (П)
Нидерланды
1 : 22:3
Марокко
72‎’‎ • Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
121‎’‎ • Тен Копмейнерс (П)
121‎’‎ • Ваут Вегхорст (П)
90‎’‎ • Исса Диоп
(Чемсдин Талби)
121‎’‎ • Суфьян Рахими (П)
121‎’‎ • Чемсдин Талби (П)
121‎’‎ • Исмаэль Сайбари (П)
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