Нидерланды — Марокко: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 30 июня

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сборные Нидерландов и Марокко проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
30 июня 2026 • начало в 04:00
Закончен (П)
72’ • Коди Гакпо
121’ • Тен Копмейнерс (П)
121’ • Ваут Вегхорст (П)
90’ • Исса Диоп
121’ • Суфьян Рахими (П)
121’ • Чемсдин Талби (П)
121’ • Исмаэль Сайбари (П)