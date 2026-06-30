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Власти Нидерландов признали сохранение высокого уровня угрозы терроризма - РИА Новости, 30.06.2026
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18:09 30.06.2026
Власти Нидерландов признали сохранение высокого уровня угрозы терроризма

NCTV: уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким и сохраняется на отметке 4 (значительный) по пятибалльной шкале.
  • Власти считают, что конфликт вокруг Ирана повышает вероятность терактов в Европе и Нидерландах, а также растет обеспокоенность радикализацией молодежи через интернет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким, вероятность теракта реальна, сообщил во вторник Национальный координатор по борьбе с терроризмом и по безопасности (NCTV).
"Уровень угрозы остается высоким, и вероятность теракта в Нидерландах по-прежнему реальна. Уровень угрозы сохраняется на отметке 4 (значительный) по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении на сайте органа.
По мнению властей, конфликт вокруг Ирана повышает вероятность терактов в Европе и Нидерландах. В этом контексте под ударом могут оказаться американские и еврейские цели.
Кроме того, в Нидерландах растет обеспокоенность радикализацией молодежи через интернет. При этом угроза правого терроризма и экстремизма остается ограниченной.
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