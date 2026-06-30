Власти Нидерландов признали сохранение высокого уровня угрозы терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким и сохраняется на отметке 4 (значительный) по пятибалльной шкале.
- Власти считают, что конфликт вокруг Ирана повышает вероятность терактов в Европе и Нидерландах, а также растет обеспокоенность радикализацией молодежи через интернет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким, вероятность теракта реальна, сообщил во вторник Национальный координатор по борьбе с терроризмом и по безопасности (NCTV).
"Уровень угрозы остается высоким, и вероятность теракта в Нидерландах по-прежнему реальна. Уровень угрозы сохраняется на отметке 4 (значительный) по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении на сайте органа.
По мнению властей, конфликт вокруг Ирана повышает вероятность терактов в Европе и Нидерландах. В этом контексте под ударом могут оказаться американские и еврейские цели.
Кроме того, в Нидерландах растет обеспокоенность радикализацией молодежи через интернет. При этом угроза правого терроризма и экстремизма остается ограниченной.