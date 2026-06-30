Власти Нидерландов признали сохранение высокого уровня угрозы терроризма

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким, вероятность теракта реальна, сообщил во вторник Национальный координатор по борьбе с терроризмом и по безопасности (NCTV).

Кроме того, в Нидерландах растет обеспокоенность радикализацией молодежи через интернет. При этом угроза правого терроризма и экстремизма остается ограниченной.