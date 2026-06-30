Ученые поняли, как создавать средства для заживления ран без рубцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и Института органических соединений РАН смоделировали процесс создания хирургического клея.

По словам авторов разработки, полученные данные могут быть использованы для подбора состава в зависимости от особенностей раны.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Новые составы для фиксации краев ран стало возможно создавать быстрее и эффективнее благодаря результатам работы ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и Института органических соединений РАН. Полученные данные могут быть использованы для подбора состава в зависимости от особенностей раны, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ.

Использование хирургического клея позволяет не сшивать края раны, но вместе с тем может способствовать появлению рубцов: это происходит из-за "неспособности" состава адаптировать свою форму под рост тканей. Современные хирургические клеи ведут себя как шовный материал, не обеспечивая пациенту комфорт и подвижность в период заживления раны. Во многом все эти сложности возникают из-за несовершенств химического состава таких клеев, сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Более прочные и эластичные средства для фиксации ран разрабатывают на основе природных составов, однако этот процесс требует большого количества экспериментов, поскольку самый удачный состав подбирается из множества возможных вариантов, добавили в РНФ.

Для упрощения создания более совершенных хирургических клеев ученые МГУ имени М. В. Ломоносова установили, как химический состав влияет на свойства клеящих веществ. За основу таких клеев ученые взяли полимерные молекулы, как и в природных составах, и выяснили, что в зависимости от медицинской задачи необходимо использовать разные виды этих соединений.

"Если полимеры содержат плохо растворимые в воде группы, то капли (медицинского клея — прим. ред.) становятся более плотными. Более того, такие капли обладают высоким сродством к различным поверхностям, при этом капли с короткими полимерами лучше прилипают, а с длинными — более устойчивы к механическим повреждениям и разрывам", — рассказали в фонде.

В настоящее время закономерности подтверждены результатами компьютерного моделирования и ведется работа с некоторыми синтетическими полимерами, свойства которых можно "настраивать" для лучшего сцепления с разными поверхностями, сообщила доцент кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Кожунова.

"Наше исследование поможет специалистам оптимизировать состав адгезивных (клейких — прим. ред.) смесей и выбрать наиболее подходящий для поставленной задачи. Это ускорит их внедрение в медицинскую практику, где подобные материалы очень востребованы. В дальнейшем мы планируем проверить найденные в компьютерном эксперименте закономерности на полимерных системах в лабораторных условиях", — рассказала Кожунова Российскому научному фонду.