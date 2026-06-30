"Это просто смешно": Нагельсмана возмутило решение судьи отменить гол

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"Это просто смешно, что наш гол не засчитали. Но в конце концов нужно признать, что этого было недостаточно. Я очень разочарован, потому что считаю, что у нас очень сплоченная команда, и впечатления от тренировок всегда были хорошими. Никто не проваливает матчи намеренно. Мне жаль всех болельщиков на стадионе и дома", - цитирует слова Нагельсмана Bulinews.