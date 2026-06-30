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"Это просто смешно": Нагельсмана возмутило решение судьи отменить гол - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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"Это просто смешно": Нагельсмана возмутило решение судьи отменить гол

Нагельсман назвал смешным решение судьи отменить гол в матче с Парагваем

© Фото : DFBЮлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : DFB
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман раскритиковал решение отменить гол в матче плей-офф чемпионата мира по футболу против команды Парагвая.
  • Гол немецкого защитника Джонатана Та на 102-й минуте не был засчитан после вмешательства VAR из-за нарушения на парагвайском вратаре.
  • Сборная Германии уступила команде Парагвая в серии пенальти со счетом 3:4 и вылетела из чемпионата мира.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман раскритиковал решение отменить гол его команды в матче плей-офф чемпионата мира по футболу против нидерландцев.
В понедельник в Бостоне (США) сборная Германии в серии пенальти уступила команде Парагвая (1:1, 3:4) в матче 1/16 финала чемпионата мира. В первом дополнительном тайме мяч на 102-й минуте забил немецкий защитник Джонатан Та, однако гол не был засчитан после вмешательства VAR из-за нарушения на парагвайском вратаре.
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"Это просто смешно, что наш гол не засчитали. Но в конце концов нужно признать, что этого было недостаточно. Я очень разочарован, потому что считаю, что у нас очень сплоченная команда, и впечатления от тренировок всегда были хорошими. Никто не проваливает матчи намеренно. Мне жаль всех болельщиков на стадионе и дома", - цитирует слова Нагельсмана Bulinews.
"Это ужасно. Мы плохо играли против любого соперника. Трижды у нас возникали серьезные проблемы против команд, которые не относятся к мировому классу. Это факт. Мы вполне заслужили вылет", - добавил полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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