Нагельсман высказался о своем будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман хочет продолжить работу в национальной команде.
- Сборная Германии уступила команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что хочет продолжать работу в национальной команде и готовиться к предстоящим турнирам, несмотря на вылет с чемпионата мира по футболу.
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"Я хочу продолжать. Я готов. Но в футболе не все зависит от тебя. Если Немецкий футбольный союз этого хочет, я с удовольствием подготовлю команду к чемпионату Европы и Лиге наций. Если же они этого не хотят, пусть скажут", - приводит слова Нагельсмана Bild.
В январе 2025 года Немецкий футбольный союз объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".