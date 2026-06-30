Нагельсман высказался о своем будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ

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"Я хочу продолжать. Я готов. Но в футболе не все зависит от тебя. Если Немецкий футбольный союз этого хочет, я с удовольствием подготовлю команду к чемпионату Европы и Лиге наций. Если же они этого не хотят, пусть скажут", - приводит слова Нагельсмана Bild.