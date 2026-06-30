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Нагельсман высказался о своем будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Нагельсман высказался о своем будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ

Нагельсман после вылета с ЧМ заявил, что хочет остаться в сборной Германии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман хочет продолжить работу в национальной команде.
  • Сборная Германии уступила команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что хочет продолжать работу в национальной команде и готовиться к предстоящим турнирам, несмотря на вылет с чемпионата мира по футболу.
В понедельник в Бостоне (США) сборная Германии в серии пенальти уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
«
"Я хочу продолжать. Я готов. Но в футболе не все зависит от тебя. Если Немецкий футбольный союз этого хочет, я с удовольствием подготовлю команду к чемпионату Европы и Лиге наций. Если же они этого не хотят, пусть скажут", - приводит слова Нагельсмана Bild.
В январе 2025 года Немецкий футбольный союз объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".
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