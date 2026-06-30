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Ирландский наемник, воюющий на стороне ВСУ, лишился ног, наступив на мину - РИА Новости, 30.06.2026
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Ирландский наемник, воюющий на стороне ВСУ, лишился ног, наступив на мину

Daily Mail: воюющий за ВСУ ирландский наемник лишился ног, наступив на мину

© AP Photo / Mstyslav ChernovБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Боевики ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский наемник Келвин Прайс, воюющий на стороне Украины, лишился обеих ног, наступив на мину во время эвакуации с позиций в конце 2025 года.
  • Келвин Прайс прибыл на Украину в начале 2024 года и дослужился до сержанта в рядах ВСУ.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ирландский наемник Келвин Прайс, воюющий на стороне Украины, лишился обеих ног, наступив на мину во время эвакуации с позиций в конце 2025 года, сообщает газета Daily Mail.
По словам Прайса, в конце 2025 года он и его подразделение попали в окружение.
"Когда мы эвакуировались, я наступил на мину, которую никто из нас не увидел", - добавил он.
Как пишет газета, Прайс прибыл на Украину в начале 2024 года. До того, как он стал наемником, он управлял фирмой, занимающейся тонировкой стекол, боевых навыков у него не было. Сначала наемник присоединился к нацбатальону ВСУ "Волки да Винчи", однако затем перешел в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. В рядах ВСУ Прайс дослужился до сержанта.
По данным газеты, первую серьезную рану наемник получил девять месяцев назад: его группа попала под обстрел, и он получил пулю в ногу. После этого он отправился на миссию, в результате которой лишился ног.
Как отмечает издание, точное число ирландских наемников на Украине неизвестно. Однако, по данным военных экспертов, порядка 30 наемников отправились из Ирландии на передовую и по меньшей мере пятеро были ликвидированы.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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