Рейтинг@Mail.ru
Спасатели усилили патрулирование столичных водоемов из-за жары - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:51 30.06.2026
Спасатели усилили патрулирование столичных водоемов из-за жары

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и водоемов из-за жары

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды.
  • В Москве работают 26 поисково-спасательных станций, расположенных с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости.
  • Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, а в связи с жаркой погодой их число увеличено до 120 человек.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков.
Сотрудники поисково-спасательной станции Строгино участвуют в соревнованиях на звание лучшего спасательного поста. - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
За кадром летнего отдыха: кто и как спасает людей на водоемах Москвы
27 мая, 10:00
Заммэра напомнил, что в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - уточнил Бирюков.
Он добавил, что спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей и животных.
Горожане купаются в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Спасение от жары: где можно купаться в столице и Подмосковье
Вчера, 06:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала