Спасатели усилили патрулирование столичных водоемов из-за жары

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - уточнил Бирюков.

Он добавил, что спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей и животных.