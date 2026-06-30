Спасатели усилили патрулирование столичных водоемов из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды.
- В Москве работают 26 поисково-спасательных станций, расположенных с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости.
- Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, а в связи с жаркой погодой их число увеличено до 120 человек.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - уточнил Бирюков.
Он добавил, что спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей и животных.