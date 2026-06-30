Синоптик рассказал, какими будут первые июльские дни в Москве

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первые дни июля в Москве будут аномально жарким, температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса, но затем придет в норму и в столицу вернутся небольшие дожди, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.