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Страховщики раскрыли схемы мошенничества с фотографиями авто из соцсетей - РИА Новости, 30.06.2026
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05:52 30.06.2026
Страховщики раскрыли схемы мошенничества с фотографиями авто из соцсетей

РИА Новости: мошенники ищут фото авто в соцсетях для получения страховых выплат

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат.
  • Злоумышленники обрабатывают найденные изображения с помощью ИИ, наносят на кузов повреждения или удаляют реально существующие дефекты, после чего подают поддельное заявление в страховую компанию.
  • Преступники могут повторно получать выплаты за одни и те же повреждения, используя ИИ-отретушированные фото как подтверждение восстановления автомобиля.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат, рассказали РИА Новости эксперты компании - разработчика технологий на базе ИИ для медицинского и автомобильного страхования Mains Lab.
"Автомошенники целенаправленно исследуют социальные сети, площадки по продаже авто и другие доступные интернет-ресурсы с размещенными фото автомобилей. Наибольшему риску подвержены владельцы, разместившие фотографии автомобилей с четко различимыми государственными номерами", - рассказали специалисты компании.
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По их данным, мошенники обрабатывают найденные изображения с помощью ИИ: наносят на кузов трещины, вмятины, глубокие царапины и прочие повреждения. Далее злоумышленники подают поддельное заявление в страховую компанию от имени владельца, утверждая, что машина попала в аварию, и прилагают фиктивный счет за ремонт.
"Помимо инсценировки ДТП, преступники могут выдавать себя за собственника транспортного средства, чтобы без его ведома изменять условия полиса или контактные данные; продавать похищенные персональные данные и информацию об автомобиле другим криминальным группам для дальнейшего нелегального использования", - рассказали эксперты.
Также, по их словам, мошенники используют ИИ-ретушь, чтобы удалить с фотографии реально существующие повреждения. После этого владелец авто приобретает страховой полис онлайн, а через некоторое время подает заявление о возмещении, приложив оригинальные снимки с реальными вмятинами, выдавая их за свежие доказательства ДТП.
"Еще более изощренный вариант той же схемы: мошенники предоставляют ИИ-отретушированные фото как подтверждение того, что машина уже восстановлена, покупают новый полис, а затем снова подают старые снимки с дефектами, получая выплату повторно за одни и те же повреждения", - подытожили аналитики.
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