Страховщики раскрыли схемы мошенничества с фотографиями авто из соцсетей

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат.

Злоумышленники обрабатывают найденные изображения с помощью ИИ, наносят на кузов повреждения или удаляют реально существующие дефекты, после чего подают поддельное заявление в страховую компанию.

Преступники могут повторно получать выплаты за одни и те же повреждения, используя ИИ-отретушированные фото как подтверждение восстановления автомобиля.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат, рассказали РИА Новости эксперты компании - разработчика технологий на базе ИИ для медицинского и автомобильного страхования Mains Lab.

"Автомошенники целенаправленно исследуют социальные сети, площадки по продаже авто и другие доступные интернет-ресурсы с размещенными фото автомобилей. Наибольшему риску подвержены владельцы, разместившие фотографии автомобилей с четко различимыми государственными номерами", - рассказали специалисты компании.

По их данным, мошенники обрабатывают найденные изображения с помощью ИИ: наносят на кузов трещины, вмятины, глубокие царапины и прочие повреждения. Далее злоумышленники подают поддельное заявление в страховую компанию от имени владельца, утверждая, что машина попала в аварию, и прилагают фиктивный счет за ремонт.

"Помимо инсценировки ДТП, преступники могут выдавать себя за собственника транспортного средства, чтобы без его ведома изменять условия полиса или контактные данные; продавать похищенные персональные данные и информацию об автомобиле другим криминальным группам для дальнейшего нелегального использования", - рассказали эксперты.

Также, по их словам, мошенники используют ИИ-ретушь, чтобы удалить с фотографии реально существующие повреждения. После этого владелец авто приобретает страховой полис онлайн, а через некоторое время подает заявление о возмещении, приложив оригинальные снимки с реальными вмятинами, выдавая их за свежие доказательства ДТП.