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В Совфеде рассказали о новой схеме мошенников с фейковыми домовыми чатами - РИА Новости, 30.06.2026
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03:47 30.06.2026
В Совфеде рассказали о новой схеме мошенников с фейковыми домовыми чатами

Шейкин: мошенники обманывают россиян в фейковых домовых чатах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники обманывают россиян в фейковых домовых чатах, имитируя взлом и предлагая помощь в устранении последствий «утечки» данных.
  • Аферисты создают у жертвы ощущение, что он передал что-то важное и сам спровоцировал проблему, после чего присылают поддельный скриншот, похожий на страницу авторизации на «Госуслугах» или другом государственном сервисе.
  • Сенатор Артем Шейкин рекомендует не выполнять инструкции, если вас неожиданно добавляют в чат, просят переслать код, перейти по ссылке или позвонить по номеру из сообщения, а вместо этого выйти из диалога и проверить информацию через официальный канал.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян в фейковых домовых чатах, сначала сообщая гражданам о возможном взломе, а потом предлагая поддержку в устранении последствий "утечки" данных, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Некоторые мошеннические схемы строятся не вокруг реального взлома, а вокруг его убедительной имитации. Сначала аферисты создают ощущение, что человек допустил серьезную ошибку, а затем предлагают "спасение", - сказал сенатор.
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По словам Шейкина, такие схемы очень часто происходят в бытовой сфере: например, создаются бытовые чаты, где граждан просят сообщить какой-нибудь код подтверждения. Это, добавил парламентарий, создает у жертвы схемы ощущение, что он передал что-то важное и сам спровоцировал проблему.
"После этого начинается инсценировка взлома. Жертве присылают поддельный скриншот, похожий на страницу авторизации на "Госуслугах" или другого государственного сервиса, где мошенник якобы уже ввел тот самый код подтверждения. На деле такой скриншот ничего не доказывает. Это часть сценария, которая должна резко усилить тревогу у жертвы", - продолжил политик.
В конце схемы, рассказал Шейкин, резко приходит "спасение" от якобы официального канала: "Госинформа", "службы поддержки", "технического отдела" или другой структуры.
"После этого схема может перейти в привычный сценарий: "защитите аккаунт", "отмените доверенность", "установите приложение" или "переведите деньги на безопасный счет. Главное правило — взять паузу. Если вас неожиданно добавляют в чат, просят переслать код, перейти по ссылке или позвонить по номеру из сообщения, не нужно выполнять инструкции. Необходимо выйти из диалога и проверить информацию через официальный канал", - констатировал сенатор.
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