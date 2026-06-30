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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в игровых чатах - РИА Новости, 30.06.2026
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02:56 30.06.2026
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

Щербаченко: мошенники обманывают детей в игровых чатах, предлагая бонусы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту.
  • Для «активации» бонусов мошенники просят детей выполнить задания, например, сделать скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены на устройстве.
  • Аферисты выманивают у детей номер телефона и коды из SMS, а в некоторых случаях уговаривают перевести деньги на сторонние счета через мобильный банк родителей.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аферисты в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту, для "активации" которых просят назвать номер телефона и код из смс, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Дети все чаще проводят время в онлайн-играх и тематических чатах в мессенджерах. Этим активно пользуются мошенники. Их главный инструмент - обещание бесплатной игровой валюты, редкого скина (внешний вид игрового персонажа - ред.) или доступа к закрытому контенту", - сказал эксперт.
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Щербаченко отметил, что в игровом чате злоумышленник якобы за бесплатные бонусы просит ребенка выполнить некоторые задания, в том числе сделать скриншот экрана телефона родителей - так аферисты узнают, какие банковские приложения установлены на устройстве.
"Далее под видом подтверждения аккаунта или активации бонусов просят назвать номер телефона и коды из смс. В некоторых случаях ребенка уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк родителей и перевести деньги на сторонние счета", - добавил он.
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