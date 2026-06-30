Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту.

Для «активации» бонусов мошенники просят детей выполнить задания, например, сделать скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены на устройстве.

Аферисты выманивают у детей номер телефона и коды из SMS, а в некоторых случаях уговаривают перевести деньги на сторонние счета через мобильный банк родителей.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аферисты в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту, для "активации" которых просят назвать номер телефона и код из смс, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Дети все чаще проводят время в онлайн-играх и тематических чатах в мессенджерах. Этим активно пользуются мошенники. Их главный инструмент - обещание бесплатной игровой валюты, редкого скина (внешний вид игрового персонажа - ред.) или доступа к закрытому контенту", - сказал эксперт.

Щербаченко отметил, что в игровом чате злоумышленник якобы за бесплатные бонусы просит ребенка выполнить некоторые задания, в том числе сделать скриншот экрана телефона родителей - так аферисты узнают, какие банковские приложения установлены на устройстве.