"Решение принято". Молдавию готовят к оккупации

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Михаил Катков. На фоне обострившегося политического кризиса в Румынии и Молдавии вновь заговорили об объединении. Но если раньше Майя Санду рассматривала этот вариант как альтернативу евроинтеграции, то нынешнюю инициативу она считает российской провокацией. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.

День открытых дверей

Нижняя палата парламента Румынии 24 июня приняла в порядке молчаливого согласия законопроект о немедленном начале переговоров об объединении с Молдавией. С такой инициативой выступила правая партия "SOS Румыния". Ее лидер Диана Шошоакэ ранее прославилась бескомпромиссной борьбой с мерами по противодействию пандемии коронавируса, а также ритуалом по очищению Европарламента от дьявольщины.

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети Диана Йовановичи-Шошоакэ © Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети Диана Йовановичи-Шошоакэ

Молчаливое согласие означает, что за документ никто не голосовал. По румынским правилам, если законопроект предложен парламенту, но 45 дней о нем не вспоминают, принятие происходит автоматически. Теперь его должен рассмотреть сенат — верхняя палата заксобрания. Если его и там утвердят, последнее слово будет за президентом Никушором Даном. Правда, такое вряд ли случится.

Инициатива "SOS Румыния" получила отрицательный отзыв от правительства и профильных комитетов парламента. Суть критики сводится к тому, что подобное решение невозможно навязать Кишиневу в одностороннем порядке, приняв в Бухаресте соответствующий закон. За инициативу не голосовали только из-за того, что власти не хотели привлекать внимание к партии Шошоакэ, которая могла бы набрать на этой истории политические очки.

Кроме того, Майя Санду заявила, что законопроект "SOS Румыния" — это российская провокация, а Шошоакэ — агент Москвы. "Цель этого документа — дискредитировать идею объединения, и ничего больше. Это как если бы я завтра пришла в парламент с законодательной инициативой о присоединении Франции к Молдавии: пожалуйста, правительство, реализуйте это. Объединение происходит не так, мы все это прекрасно понимаем", — отметила Санду.

Пора домой

Тем не менее оппозиционеры удачно выбрали время для законопроекта. Переговоры о евроинтеграции буксуют, но молдавские власти не скрывают, что в крайнем случае могут попытаться зайти в ЕС через объединение с Румынией. Эту тему активно развивали открытые сторонники унионизма — сама Санду, премьер-министр Александр Мунтяну и другие члены правительства, уже давно получившие румынские паспорта.

© Фото : Alliance Française de Moldavie Александр Мунтяну © Фото : Alliance Française de Moldavie Александр Мунтяну

Дан говорил, что объединение двух стран станет возможным, когда этого захотят большинство молдаван. Представители Бухареста и сейчас не отказываются от этих слов. Например, румынский посол в Молдавии Кристиан-Леон Цуркану, комментируя инициативу "SOS Румыния", заявил, что не румыны, а молдаване должны решать, нужна ли им такая интеграция.

По данным опроса iData, объединение поддерживает 41% жителей Молдавии. В Румынии показатель значительно выше — около 72%.

© AP Photo / Vadim Ghirda Никушор Дан © AP Photo / Vadim Ghirda Никушор Дан

Примечательно, что речь идет не об объединении двух государств в третью силу, а о поглощении Бухарестом Кишинева. База для этого заложена в молдавской Декларации независимости: авторы документа фактически указывают на то, что республика была образована якобы в результате оккупации советской армией части Румынии. Таким образом, Молдавия объявляла о независимости не для того, чтобы развиваться в качестве суверенного государства, а ради исправления "исторической несправедливости".

Назад в будущее

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что реакция молдавских властей связана не с российской провокацией, как говорит Санду, а с острой реакцией оппозиции.

© AP Photo / Vadim Ghirda Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе © AP Photo / Vadim Ghirda Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе

Движение национальной альтернативы и Блок социалистов и коммунистов раскритиковали предложение об объединении, как только эта новость просочилась в СМИ. Ждали реакцию Санду, и, если бы она поддержала идею, ее бы обвинили в госизмене. Учитывая, что президент Молдавии — гражданка Румынии, с доказательной базой не было бы проблем. Но Санду заранее все знала и хотела проверить реакцию молдавского общества", — поясняет Харитонова.

По ее словам, объединение с Румынией вполне может состояться в ближайшие пять-десять лет, если Кишинев убедится в бесперспективности евроинтеграции. Единственная преграда — относительно низкая популярность идеи. Но с каждым годом сторонников становится больше.

© AP Photo / Andreea Alexandru Члены профсоюзов протестуют против мер жесткой экономии правительства в Бухаресте, Румыния © AP Photo / Andreea Alexandru Члены профсоюзов протестуют против мер жесткой экономии правительства в Бухаресте, Румыния

"В начале 1990-х всего пять-десять процентов молдаван хотели войти в состав Румынии, а сейчас, по разным оценкам, 30-40 процентов. Рост связан с тем, что в молдавских школах учат историю Румынии, а молдавский язык переименован в румынский. Костяк противников объединения — те, кто еще помнит румынскую оккупацию 1940-х, а молодежь уже считает себя частью румынского мира. Кроме того, Кишинев испортил отношения с Москвой, поэтому Бухарест для многих стал естественным внешнеполитическим ориентиром", — говорит Харитонова.

Между тем молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев полагает, что Санду и Дан решили использовать предложение "SOS Румыния", чтобы отвлечь внимание людей от нарастающего кризиса.

© AP Photo / Vadim Ghirda Президент Молдавии Майя Санду © AP Photo / Vadim Ghirda Президент Молдавии Майя Санду

"В Бухаресте все еще пытаются сформировать новое правительство, — напоминает эксперт. — Если у проевропейских партий это не получится, будут досрочные парламентские выборы и президент рискует досрочно уйти в отставку. А в Кишиневе идет скандал вокруг двоюродной сестры Санду, которую фиктивно устроили в одну из госкорпораций. За полгода она заработала около 58 тысяч долларов, причем эта история совпала с попыткой правительства повысить НДС с восьми до 20 процентов. Теперь многие блогеры, которые в период парламентских и президентских выборов поддерживали Санду, выступают против нее".