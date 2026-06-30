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Молдавия закупит более 100 единиц военной техники канадского производства - РИА Новости, 30.06.2026
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23:59 30.06.2026
Молдавия закупит более 100 единиц военной техники канадского производства

Минобороны Молдавии закупит более 100 единиц военной техники у Канады

© Sputnik / OsmatescoМинистерство обороны Молдавии
Министерство обороны Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Osmatesco
Министерство обороны Молдавии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Молдавии и Эстонский центр оборонных инвестиций заключили контракт на поставку более 100 единиц военной техники канадского производства.
  • Сумма сделки составляет более 50 миллионов евро, финансирование осуществляется в рамках грантовой помощи Европейского союза через программу «Европейский инструмент мира».
  • Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый отметил, что закупка позволит повысить мобильность подразделений и приблизить оснащение армии к европейским стандартам.
КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии и Эстонский центр оборонных инвестиций заключили контракт на поставку более 100 единиц военной техники канадского производства для нужд молдавской армии, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.
"Молдавия до мая 2027 года получит более 100 единиц современной военной техники от канадской компании Roshel для Национальной армии в рамках европейской программы помощи. Сумма сделки составляет более 50 миллионов евро, финансирование осуществляется в рамках грантовой помощи Европейского союза через программу "Европейский инструмент мира" (European Peace Facility)", - говорится в сообщении.
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в ходе встречи с представителями компании-поставщика Roshel отметил, что данная закупка позволит повысить мобильность подразделений и приблизить оснащение армии к европейским стандартам.
"Эта закупка будет способствовать модернизации процесса обучения, повышению оперативной совместимости сил и росту институциональной устойчивости", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
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