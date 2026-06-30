Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство обороны Молдавии и Эстонский центр оборонных инвестиций заключили контракт на поставку более 100 единиц военной техники канадского производства.

Сумма сделки составляет более 50 миллионов евро, финансирование осуществляется в рамках грантовой помощи Европейского союза через программу «Европейский инструмент мира».

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый отметил, что закупка позволит повысить мобильность подразделений и приблизить оснащение армии к европейским стандартам.

КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии и Эстонский центр оборонных инвестиций заключили контракт на поставку более 100 единиц военной техники канадского производства для нужд молдавской армии, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"Молдавия до мая 2027 года получит более 100 единиц современной военной техники от канадской компании Roshel для Национальной армии в рамках европейской программы помощи. Сумма сделки составляет более 50 миллионов евро, финансирование осуществляется в рамках грантовой помощи Европейского союза через программу "Европейский инструмент мира" (European Peace Facility)", - говорится в сообщении.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в ходе встречи с представителями компании-поставщика Roshel отметил, что данная закупка позволит повысить мобильность подразделений и приблизить оснащение армии к европейским стандартам.

"Эта закупка будет способствовать модернизации процесса обучения, повышению оперативной совместимости сил и росту институциональной устойчивости", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.