На Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца-одиночку.

Его пятилетняя дочь осталась без единственного опекуна, так как в момент мобилизации находилась в детском саду.

Региональный представитель омбудсмена проводит проверку обстоятельств мобилизации и направил запросы в военкомат.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Кривой Рог Днепропетровской области мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна, сообщает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Речь идет о мобилизации 34-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь. В момент, когда его забрали, ребенок находился в детском саду - и фактически остался без единственного взрослого рядом", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

Как сообщает омбудсмен, мужчина дважды обращался за отсрочкой от мобилизации, однако получал отказ. На данный момент ребенок находится с директором детского сада, которая забрала девочку к себе после мобилизации ее отца.

По словам Лубинца, его региональный представитель уже проводит проверку обстоятельств мобилизации, были направлены соответствующие запросы в причастный к произошедшему Покровско-Терновский районный военкомат.