На Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца-одиночку.
- Его пятилетняя дочь осталась без единственного опекуна, так как в момент мобилизации находилась в детском саду.
- Региональный представитель омбудсмена проводит проверку обстоятельств мобилизации и направил запросы в военкомат.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Кривой Рог Днепропетровской области мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна, сообщает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"Речь идет о мобилизации 34-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь. В момент, когда его забрали, ребенок находился в детском саду - и фактически остался без единственного взрослого рядом", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
Как сообщает омбудсмен, мужчина дважды обращался за отсрочкой от мобилизации, однако получал отказ. На данный момент ребенок находится с директором детского сада, которая забрала девочку к себе после мобилизации ее отца.
По словам Лубинца, его региональный представитель уже проводит проверку обстоятельств мобилизации, были направлены соответствующие запросы в причастный к произошедшему Покровско-Терновский районный военкомат.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.