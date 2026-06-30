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Мишустин заявил о росте производительности труда - РИА Новости, 30.06.2026
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14:39 30.06.2026
Мишустин заявил о росте производительности труда

Мишустин заявил о росте производительности труда по основным отраслям экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом квартале 2026 года производительность труда по основным направлениям экономики выросла более чем на 1,5%, заявил Михаил Мишустин.
  • В области информации, связи и в сельском хозяйстве показатель вырос примерно на 5%.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте производительности труда по основным направлениям экономики в первом квартале 2026 года на более чем 1,5%.
"В первом квартале текущего года, по данным Росстата, производительность труда по основным отраслям экономики начала расти и увеличилась более чем на 1,5%. Ну, а в области информации, связи, в сельском хозяйстве показатель вырос примерно на 5%", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Повышение производительности труда".
Премьер подчеркнул, что нужно совместно с бизнесом сделать все, чтобы эти значения постоянно наращивались.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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