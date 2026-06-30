Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом квартале 2026 года производительность труда по основным направлениям экономики выросла более чем на 1,5%, заявил Михаил Мишустин.
- В области информации, связи и в сельском хозяйстве показатель вырос примерно на 5%.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте производительности труда по основным направлениям экономики в первом квартале 2026 года на более чем 1,5%.
"В первом квартале текущего года, по данным Росстата, производительность труда по основным отраслям экономики начала расти и увеличилась более чем на 1,5%. Ну, а в области информации, связи, в сельском хозяйстве показатель вырос примерно на 5%", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Повышение производительности труда".
Премьер подчеркнул, что нужно совместно с бизнесом сделать все, чтобы эти значения постоянно наращивались.