Президент Узбекистана призвал не искать виноватых в неудаче сборной на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал поддержать национальную сборную после ее дебютного выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Сборная Узбекистана проиграла командам Колумбии, Португалии и ДР Конго на групповом этапе и не вышла в плей-офф.

Мирзиеев заявил, что подготовка к розыгрышу Кубка Азии начнется уже сейчас и призвал всю страну поддержать команду на этом турнире.

ТАШКЕНТ, 30 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал не искать виновных и критиковать национальную сборную после ее дебютного выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года, когда ей особенно необходима поддержка.

‎Сборная Узбекистана на групповом этапе дебютного для себя чемпионата мира проиграла командам Колумбии (1:3), Португалии (0:5), ДР Конго (1:3) и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"По поводу участия нашей национальной сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения. Но предъявлять нашим футболистам, защищавшим честь Родины, эмоциональные претензии и искать в них виноватых – не в характере нашего народа. Напротив, сегодня как никогда важно поддержать их и поднять их боевой дух", – заявил Мирзиёев на встрече с молодежью страны.

Президент Узбекистана отметил, что встречи с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго позволили узбекским футболистам приобрести ценный опыт и почувствовать атмосферу мирового первенства. Мирзиёев также напомнил, что Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов забили первые в истории сборной Узбекистана голы на чемпионатах мира, подарив болельщикам яркие эмоции.

"Подготовка к розыгрышу Кубка Азии, который пройдет в январе следующего года в Саудовской Аравии, начнется уже сейчас. Мы верим в нашу команду и будем всей страной поддерживать ее и на этом турнире!" - добавил Мирзиёев.