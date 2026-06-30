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Президент Узбекистана призвал не искать виноватых в неудаче сборной на ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
12:24 30.06.2026
Президент Узбекистана призвал не искать виноватых в неудаче сборной на ЧМ

Мирзиеев призвал не искать виноватых в неудаче сборной Узбекистана на ЧМ-2026

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал поддержать национальную сборную после ее дебютного выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Сборная Узбекистана проиграла командам Колумбии, Португалии и ДР Конго на групповом этапе и не вышла в плей-офф.
  • Мирзиеев заявил, что подготовка к розыгрышу Кубка Азии начнется уже сейчас и призвал всю страну поддержать команду на этом турнире.
ТАШКЕНТ, 30 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал не искать виновных и критиковать национальную сборную после ее дебютного выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года, когда ей особенно необходима поддержка.
‎Сборная Узбекистана на групповом этапе дебютного для себя чемпионата мира проиграла командам Колумбии (1:3), Португалии (0:5), ДР Конго (1:3) и не смогла выйти в плей-офф турнира.
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"По поводу участия нашей национальной сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения. Но предъявлять нашим футболистам, защищавшим честь Родины, эмоциональные претензии и искать в них виноватых – не в характере нашего народа. Напротив, сегодня как никогда важно поддержать их и поднять их боевой дух", – заявил Мирзиёев на встрече с молодежью страны.
Президент Узбекистана отметил, что встречи с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго позволили узбекским футболистам приобрести ценный опыт и почувствовать атмосферу мирового первенства. Мирзиёев также напомнил, что Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов забили первые в истории сборной Узбекистана голы на чемпионатах мира, подарив болельщикам яркие эмоции.
"Подготовка к розыгрышу Кубка Азии, который пройдет в январе следующего года в Саудовской Аравии, начнется уже сейчас. Мы верим в нашу команду и будем всей страной поддерживать ее и на этом турнире!" - добавил Мирзиёев.
‎Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортУзбекистанКолумбияПортугалияШавкат МирзиеевЧМ по футболу 2026ДР КонгоАббосбек Файзуллаев
 
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