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Координатора Всемирного дома Толстых внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 30.06.2026
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15:56 30.06.2026
Координатора Всемирного дома Толстых внесли в базу "Миротворца"

Дмитрия Толстого-Милославского внесли в базу украинского "Миротворца"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Толстой-Милославский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
  • «Миротворец» обвиняет его в поддержке РФ, а также в подрыве международной поддержки Украины и ее дискредитации.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Координатор Всемирного дома Толстых Дмитрий Толстой-Милославский попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Толстого-Милославского внесены в базу сайта во вторник. "Миротворец" обвиняет его в поддержке РФ, а также в подрыве международной поддержки Украины и ее дискредитации.
Постпред РФ Василий Небензя с распечаткой скриншота с украинского сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Замгубернатора Воронежской области внесли в базу сайта "Миротворец"
23 июня, 15:26
Всемирный дом Толстых — международное сообщество, объединяющее наследников дворянского рода Толстых-Милославских. Цель объединения — поддержание культурных связей с Россией.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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24 июня, 18:32
 
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