Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Толстой-Милославский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
- «Миротворец» обвиняет его в поддержке РФ, а также в подрыве международной поддержки Украины и ее дискредитации.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Координатор Всемирного дома Толстых Дмитрий Толстой-Милославский попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Всемирный дом Толстых — международное сообщество, объединяющее наследников дворянского рода Толстых-Милославских. Цель объединения — поддержание культурных связей с Россией.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.