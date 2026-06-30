Краткий пересказ от РИА ИИ В Егорьевске в результате атаки БПЛА загорелся частный дом, шестимесячный ребенок погиб.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что террористический удар стал возможен благодаря поддержке Киева европейскими странами.

Он подчеркнул, что Россия продолжит наносить удары по украинским боевикам в рамках СВО, так как они используют предоставленные возможности для совершения военных преступлений и организации терактов.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб шестимесячный ребенок, стал возможен благодаря поддержке Киева европейскими странами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.

"Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации. Поэтому со стороны России, бесспорно, будут предприниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения", - сказал Мирошник " Газете.Ru ".

Посол подчеркнул, что Россия в рамках СВО продолжит наносить удары по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации терактов.