Миронов предложил дать гражданам право выбора формата квитанций за ЖКУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрепить за гражданами право добровольного выбора между бумажной и электронной квитанциями за жилищно-коммунальные услуги.

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект о поддержке «Почты России», согласно которому с 1 сентября 2027 года все платежки будут приходить на «Госуслуги», если человек не отказался от такого формата.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить за гражданами право добровольного выбора между бумажной и электронной квитанциями за жилищно-коммунальные услуги.

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект о поддержке "Почты России". Как пояснил Миронов, планируется, что с 1 сентября 2027 года все платежки будут приходить на "Госуслуги", если человек не отказался от такого формата.