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Миронов предложил дать гражданам право выбора формата квитанций за ЖКУ - РИА Новости, 30.06.2026
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05:27 30.06.2026
Миронов предложил дать гражданам право выбора формата квитанций за ЖКУ

Миронов предложил дать гражданам право выбора формата квитанций оплаты ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрепить за гражданами право добровольного выбора между бумажной и электронной квитанциями за жилищно-коммунальные услуги.
  • Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект о поддержке «Почты России», согласно которому с 1 сентября 2027 года все платежки будут приходить на «Госуслуги», если человек не отказался от такого формата.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить за гражданами право добровольного выбора между бумажной и электронной квитанциями за жилищно-коммунальные услуги.
Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект о поддержке "Почты России". Как пояснил Миронов, планируется, что с 1 сентября 2027 года все платежки будут приходить на "Госуслуги", если человек не отказался от такого формата.
"Выбор между "бумагой" и "цифрой" должен быть добровольным… Человек должен иметь возможность заранее выбрать, что ему удобнее - бумажная квитанция, электронная. Наша фракция предложит такую поправку", - сказал Миронов РИА Новости.
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