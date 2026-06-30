В Минобороны рассказали о значении освобождения Лесного

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия взяла под контроль населенный пункт Лесное в Запорожской области.

Освобождение Лесного создает условия для действий ВС России в районе Даниловки и продвижения в сторону Тимошовки.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Освобождение Лесного в Запорожской области создает условия для действий ВС РФ в районе Даниловки и развития продвижения в сторону Тимошовки, сообщило Минобороны.

Запорожской области. Минобороны во вторник сообщило, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Лесное

"Занятие населенного пункта создает условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области - в сторону Тимошовки", - говорится в сообщении.