В Минобороны рассказали о значении освобождения Лесного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия взяла под контроль населенный пункт Лесное в Запорожской области.
- Освобождение Лесного создает условия для действий ВС России в районе Даниловки и продвижения в сторону Тимошовки.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Освобождение Лесного в Запорожской области создает условия для действий ВС РФ в районе Даниловки и развития продвижения в сторону Тимошовки, сообщило Минобороны.
Минобороны во вторник сообщило, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Лесное в Запорожской области.
"Занятие населенного пункта создает условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области - в сторону Тимошовки", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что освобождение Лесного позволило подразделениям группировки войск "Восток" закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.