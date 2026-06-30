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В Минобороны рассказали о значении освобождения Лесного - РИА Новости, 30.06.2026
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12:53 30.06.2026 (обновлено: 14:22 30.06.2026)
В Минобороны рассказали о значении освобождения Лесного

МО РФ: освобождение Лесного позволило ВС России продвинуться в сторону Тимошовки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия взяла под контроль населенный пункт Лесное в Запорожской области.
  • Освобождение Лесного создает условия для действий ВС России в районе Даниловки и продвижения в сторону Тимошовки.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Освобождение Лесного в Запорожской области создает условия для действий ВС РФ в районе Даниловки и развития продвижения в сторону Тимошовки, сообщило Минобороны.
Минобороны во вторник сообщило, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Лесное в Запорожской области.
"Занятие населенного пункта создает условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области - в сторону Тимошовки", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что освобождение Лесного позволило подразделениям группировки войск "Восток" закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.
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