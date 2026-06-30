Минфин США удалил ряд компаний из связанных с Россией санкционных списков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минфин США сообщил об удалении четырех индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков.
- Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также занимаются ремонтом самолетов и были выведены из-под санкций, введенных в рамках «вторичных санкций».
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Минфин США сообщил об удалении четырех индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков.
Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, из-под санкций выведены четыре индийских фирмы. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники. Четвертая фирма занимается ремонтом самолетов.
Минфин заявил, что компании удалены из "связанных с Россией" списков. Все они попали под ограничения в рамках "вторичных санкций", говорится в сообщении.
США сняли несколько антироссийских санкций
18 декабря 2025, 18:26