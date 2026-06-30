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Минфин США удалил ряд компаний из связанных с Россией санкционных списков - РИА Новости, 30.06.2026
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20:50 30.06.2026
Минфин США удалил ряд компаний из связанных с Россией санкционных списков

Минфин США удалил 4 компании из связанных с Россией санкционных списков

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США сообщил об удалении четырех индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков.
  • Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также занимаются ремонтом самолетов и были выведены из-под санкций, введенных в рамках «вторичных санкций».
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Минфин США сообщил об удалении четырех индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков.
Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, из-под санкций выведены четыре индийских фирмы. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники. Четвертая фирма занимается ремонтом самолетов.
Минфин заявил, что компании удалены из "связанных с Россией" списков. Все они попали под ограничения в рамках "вторичных санкций", говорится в сообщении.
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