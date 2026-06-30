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Глава Европарламента пожаловалась на сложности своей работы - РИА Новости, 30.06.2026
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10:25 30.06.2026
Глава Европарламента пожаловалась на сложности своей работы

Метсола пожаловалась на сложность работы с нынешним составом Европарламента

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРоберта Метсола
Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Роберта Метсола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что ей сложно работать с нынешним составом законодательного органа ЕС.
  • После выборов в Европарламент 2024 года позиции правых и евроскептических партий усилились, что осложнило формирование большинства по ряду законодательных инициатив.
  • На фоне растущей политической поляризации Европарламент регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола пожаловалась, что ей сложно работать с нынешним составом законодательного органа ЕС.
"Нынешний мандат намного сложнее, чем раньше", - сказала она в интервью Euractiv.
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По словам главы ЕП, напряженность в политических дебатах теперь исходит "из многих мест", а не только от крайне правых сил, как было раньше.
Кроме того, ее не устраивает отсутствие дисциплины в депутатских рядах и деградация культуры политических дебатов.
После выборов в Европарламент 2024 года позиции правых и евроскептических партий заметно усилились, что осложнило формирование большинства по ряду законодательных инициатив.
В июне пленарная сессия Европарламента в Страсбурге вызвала волну критики из-за взаимного неуважения, которое демонстрировали депутаты, позволявшие себе выкрики с места, перебивавшие оппонентов и обменивавшиеся обвинениями в соцсетях.
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На фоне растущей политической поляризации Европарламент в последние годы регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований. Политические группы обмениваются взаимными обвинениями, а в отношении отдельных депутатов инициируются дисциплинарные проверки. Одним из последних примеров стало расследование в отношении депутата Фернана Картайзера после его визита в Россию.
Ранее Европарламент также оказался вовлечен в серию громких коррупционных и лоббистских скандалов, включая дело "Катаргейт" и расследования о предполагаемом иностранном влиянии на европейских законодателей.
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