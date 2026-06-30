Глава Европарламента пожаловалась на сложности своей работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что ей сложно работать с нынешним составом законодательного органа ЕС.

После выборов в Европарламент 2024 года позиции правых и евроскептических партий усилились, что осложнило формирование большинства по ряду законодательных инициатив.

На фоне растущей политической поляризации Европарламент регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований.

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола пожаловалась, что ей сложно работать с нынешним составом законодательного органа ЕС.

"Нынешний мандат намного сложнее, чем раньше", - сказала она в интервью Euractiv

По словам главы ЕП, напряженность в политических дебатах теперь исходит "из многих мест", а не только от крайне правых сил, как было раньше.

Кроме того, ее не устраивает отсутствие дисциплины в депутатских рядах и деградация культуры политических дебатов.

После выборов в Европарламент 2024 года позиции правых и евроскептических партий заметно усилились, что осложнило формирование большинства по ряду законодательных инициатив.

В июне пленарная сессия Европарламента в Страсбурге вызвала волну критики из-за взаимного неуважения, которое демонстрировали депутаты, позволявшие себе выкрики с места, перебивавшие оппонентов и обменивавшиеся обвинениями в соцсетях.

На фоне растущей политической поляризации Европарламент в последние годы регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований. Политические группы обмениваются взаимными обвинениями, а в отношении отдельных депутатов инициируются дисциплинарные проверки. Одним из последних примеров стало расследование в отношении депутата Фернана Картайзера после его визита в Россию.