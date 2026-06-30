Хинштейн рассказал о реализации мер по поддержке курского приграничья

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Для жителей приграничья Курской области реализуется 65 мер поддержки, за последний период в общей сумме на эти цели было выделено 248 миллиардов рублей, доложил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Всего в Курской области для жителей пострадавшего приграничья реализуется 65 мер поддержки - и федеральных, и региональных. Безусловно, без помощи федерального центра, правительства, вашей непосредственно помощи мы бы, конечно, здесь не справились. Цифра мер поддержки из всех уровней бюджета за последний период составила 248 миллиардов рублей ", - доложил Хинштейн главе государства.