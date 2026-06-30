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В Мехико фанаты под дождем заполнили фан-зону перед матчем с Эквадором - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
22:43 30.06.2026
В Мехико фанаты под дождем заполнили фан-зону перед матчем с Эквадором

В Мехико фанаты под дождем заполнили главную фан-зону перед матчем с Эквадором

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Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тысячи мексиканских болельщиков начали собираться на площади Сокало перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора.
  • Болельщики приехали из разных регионов страны, несмотря на проливной дождь.
  • Площадь и прилегающие улицы заполнили люди в зеленых футболках национальной команды и с мексиканскими флагами, а к полудню площадка, рассчитанная на 55 тысяч человек, практически заполнилась.
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Несмотря на проливной дождь, который шел с самого утра, тысячи мексиканских болельщиков начали собираться на площади Сокало перед Национальным дворцом, где работает главная фан-зона страны, к матчу 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы приехали из Оахаки очень рано. Планируем провести здесь почти весь день, а потом отправиться к Ангелу Независимости. Надеемся, что Мексика победит, и тогда будем праздновать уже там", - рассказал агентству местный болельщик Хесус Хуарес.
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К 10.00 утра (19.00 мск) центральные улицы исторического центра Мехико превратились в поток людей под зонтами и в дождевиках. Корреспондент РИА Новости прошел вместе с болельщиками путь к площади Сокало и не встретил в толпе символики других сборных - площадь и прилегающие улицы заполнили люди в зеленых футболках национальной команды и с мексиканскими флагами.
Непогода не изменила планы поклонников футбола. По прогнозу, после непродолжительного улучшения погоды осадки вновь усилятся во второй половине дня, однако люди продолжают занимать места перед огромным экраном. Начало матча запланировано на 19.00 по местному времени (04.00 мск среды), но уже к полудню площадка, рассчитанная на 55 тысяч человек, практически заполнилась.
Многие болельщики приехали в столицу из других регионов страны специально ради совместного просмотра. Часть из них намерена провести в фан-зоне весь день, несмотря на дождь.
"Еще со вчерашнего дня чувствовалась очень хорошая атмосфера среди болельщиков. Я приехал из Веракруса, чтобы провести этот день здесь, на Сокало, посмотреть матч и почувствовать ее. Неизвестно, когда нам еще выпадет возможность пережить чемпионат мира именно так", - сказал РИА Новости болельщик Кристиан Сантьяго.
Сборная Мексики на ЧМ-2026 к настоящему моменту не потерпела ни одного поражения. Один из хозяев турнира, в группе A она уверенно выиграла все три матча группового этапа - 2:0 у ЮАР, 1:0 у Южной Кореи и 3:0 у Чехии, набрав девять очков, забив шесть мячей и не пропустив ни одного. Это первый в истории "Эль Три" групповой этап с тремя "сухими" победами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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