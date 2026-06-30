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В Пермском крае на ребенка напал медведь - РИА Новости, 30.06.2026
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16:24 30.06.2026
В Пермском крае на ребенка напал медведь

В Кудымкарском округе в Пермском крае на ребенка напал медведь

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кудымкарском округе Пермского края медведь напал на ребенка.
  • Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение.
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Медведь напал на ребенка в Кудымкарском округе в Пермском крае, медики оказали пострадавшему помощь и отпустили домой, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В местных пабликах в соцсетях во вторник появилась информация, что под пермским Кудымкаром мальчик с мамой собирали ягоды. В какой-то момент на ребенка напал медведь и якобы хотел забрать землянику.
"Ребенку (пострадавшему в результате встречи с медведем - ред.) оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве.
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