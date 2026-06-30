В Пермском крае на ребенка напал медведь

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кудымкарском округе Пермского края медведь напал на ребенка.

Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение.

ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Медведь напал на ребенка в Кудымкарском округе в Пермском крае, медики оказали пострадавшему помощь и отпустили домой, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

В местных пабликах в соцсетях во вторник появилась информация, что под пермским Кудымкаром мальчик с мамой собирали ягоды. В какой-то момент на ребенка напал медведь и якобы хотел забрать землянику.