В Пермском крае на ребенка напал медведь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кудымкарском округе Пермского края медведь напал на ребенка.
- Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение.
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Медведь напал на ребенка в Кудымкарском округе в Пермском крае, медики оказали пострадавшему помощь и отпустили домой, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В местных пабликах в соцсетях во вторник появилась информация, что под пермским Кудымкаром мальчик с мамой собирали ягоды. В какой-то момент на ребенка напал медведь и якобы хотел забрать землянику.
"Ребенку (пострадавшему в результате встречи с медведем - ред.) оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве.
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