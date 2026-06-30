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Биолог рассказал, что делать при ожоге черноморской медузы - РИА Новости, 30.06.2026
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03:03 30.06.2026
Биолог рассказал, что делать при ожоге черноморской медузы

Федоров: при ожоге черноморской медузы нужно обратиться к врачу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМедуза
Медуза - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черном море обитают несколько видов медуз — корнерот и аурелия, которые не представляют смертельной опасности для человека, но могут вызвать сильное раздражение или аллергическую реакцию.
  • При ожоге медузы необходимо как можно скорее обработать место ожога: выйти из воды, снять остатки щупалец, промыть место соленой морской водой и приложить что-то холодное.
  • В случае сильной реакции или ухудшения самочувствия после ожога медузы нужно срочно обратиться к врачу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ужаленному черноморской медузой нужно как можно скорее обработать место ожога, а в случае ухудшения самочувствия - обратиться к врачу, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Биолог ранее рассказал агентству, что в Черном море обитают несколько видов медуз - корнерот и аурелия, которые не представляют смертельной опасности для человека. Однако при близком контакте с ними может возникнуть сильное раздражение, а у людей, склонных к аллергии, - отек Квинке.
"При ожоге стрекательными клетками нужно как можно скорее выйти из воды и сухими руками или пинцетом снять остатки щупалец. По возможности промыть место только соленой морской водой, не пресной, так как она может активировать оставшиеся стрекательные клетки, и как можно скорее приложить что-то холодное, например лед, на пять-десять минут на место жжения", - пояснил биолог.
По словам Федорова, также можно аккуратно промокнуть место ожога салфеткой и при необходимости принять антигистаминное средство и смазать кожу кремом от ожогов.
"Но если реакция сильная, нетипичная, или ухудшается самочувствие, то нужно срочно обратиться к врачу", - добавил он.
Специалист напомнил, что контакт с медузой может произойти не только в воде, но и на суше у моря: медузы, выброшенные на берег, еще какое-то время сохраняют способность жалить.
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