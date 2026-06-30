Биолог рассказал, что делать при ожоге черноморской медузы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Черном море обитают несколько видов медуз — корнерот и аурелия, которые не представляют смертельной опасности для человека, но могут вызвать сильное раздражение или аллергическую реакцию.

При ожоге медузы необходимо как можно скорее обработать место ожога: выйти из воды, снять остатки щупалец, промыть место соленой морской водой и приложить что-то холодное.

В случае сильной реакции или ухудшения самочувствия после ожога медузы нужно срочно обратиться к врачу.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ужаленному черноморской медузой нужно как можно скорее обработать место ожога, а в случае ухудшения самочувствия - обратиться к врачу, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Биолог ранее рассказал агентству, что в Черном море обитают несколько видов медуз - корнерот и аурелия, которые не представляют смертельной опасности для человека. Однако при близком контакте с ними может возникнуть сильное раздражение, а у людей, склонных к аллергии, - отек Квинке.

"При ожоге стрекательными клетками нужно как можно скорее выйти из воды и сухими руками или пинцетом снять остатки щупалец. По возможности промыть место только соленой морской водой, не пресной, так как она может активировать оставшиеся стрекательные клетки, и как можно скорее приложить что-то холодное, например лед, на пять-десять минут на место жжения", - пояснил биолог.

По словам Федорова, также можно аккуратно промокнуть место ожога салфеткой и при необходимости принять антигистаминное средство и смазать кожу кремом от ожогов.

"Но если реакция сильная, нетипичная, или ухудшается самочувствие, то нужно срочно обратиться к врачу", - добавил он.