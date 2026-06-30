Мединский посоветовал родителям доверять учителям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мединский считает, что учителям в некоторых случаях трудно противостоять авторитету родителей и родительских комитетов.
- Он посоветовал родителям доверять учителям и полагаться на них, подчеркнув, что учитель должен быть главным в классе.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал родителям школьников доверять учителям, потому что именно учитель - главный в рамках учебного процесса.
Выступая на конференции учителей-блогеров "Просветители. Обществознание", Мединский, который является председателем Российского военно-исторического общества, высказал мнение о перевесе в пользу прав родителей, родительских комитетов и советов, из-за чего учителям в некоторых случаях трудно противостоять их авторитету.
Мединский отметил, что родителям стоит доверять учителям и полагаться на них.
"Учитель - безусловно, главный в классе", - сказал он, добавив, что власть учителя в рамках школьного процесса должна быть близка к абсолютной.
Масштабная конференция Российского военно-исторического общества проходит в Москве с 29 июня по 2 июля в Москве.