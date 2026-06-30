Краткий пересказ от РИА ИИ Мединский считает, что учителям в некоторых случаях трудно противостоять авторитету родителей и родительских комитетов.

Он посоветовал родителям доверять учителям и полагаться на них, подчеркнув, что учитель должен быть главным в классе.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал родителям школьников доверять учителям, потому что именно учитель - главный в рамках учебного процесса.

Выступая на конференции учителей-блогеров "Просветители. Обществознание", Мединский, который является председателем Российского военно-исторического общества, высказал мнение о перевесе в пользу прав родителей, родительских комитетов и советов, из-за чего учителям в некоторых случаях трудно противостоять их авторитету.

Мединский отметил, что родителям стоит доверять учителям и полагаться на них.

"Учитель - безусловно, главный в классе", - сказал он, добавив, что власть учителя в рамках школьного процесса должна быть близка к абсолютной.