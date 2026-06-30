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Мединский посоветовал родителям доверять учителям - РИА Новости, 30.06.2026
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21:21 30.06.2026
Мединский посоветовал родителям доверять учителям

Мединский посоветовал родителям школьников доверять учителям

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мединский считает, что учителям в некоторых случаях трудно противостоять авторитету родителей и родительских комитетов.
  • Он посоветовал родителям доверять учителям и полагаться на них, подчеркнув, что учитель должен быть главным в классе.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал родителям школьников доверять учителям, потому что именно учитель - главный в рамках учебного процесса.
Выступая на конференции учителей-блогеров "Просветители. Обществознание", Мединский, который является председателем Российского военно-исторического общества, высказал мнение о перевесе в пользу прав родителей, родительских комитетов и советов, из-за чего учителям в некоторых случаях трудно противостоять их авторитету.
Мединский отметил, что родителям стоит доверять учителям и полагаться на них.
"Учитель - безусловно, главный в классе", - сказал он, добавив, что власть учителя в рамках школьного процесса должна быть близка к абсолютной.
Масштабная конференция Российского военно-исторического общества проходит в Москве с 29 июня по 2 июля в Москве.
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ОбществоМоскваРоссияВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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