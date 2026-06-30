Матвиенко посетила церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко посетила церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым.
- Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет и будет похоронен на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.
Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил ранее РИА Новости источник из его окружения.
Матвиенко во вторник приехала на прощание в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию также посетил глава ВТБ Андрей Костин.
Иванов стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ, которая под его руководством превратилась в главный клубный баскетбольный турнир страны, отметил глава ВТБ.