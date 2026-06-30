Матвиенко: представители ЕР на выборах представляют партию президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко заявила, что представители "Единой России" на выборах в Госдуму представляют одну большую партию — партию президента РФ и великой России.

Встреча Матвиенко с активистками Женского движения "Единой России" прошла в Центральном исполкоме ЕР.

Матвиенко отметила талант, ответственность и красоту активисток, а также их способность внести вклад в укрепление благополучия и процветания России.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представители "Единой России" на выборах в Госдуму должны помнить: они представляют одну большую партию — партию президента России, партию великой России, заявила председатель Совета Федерации, член Бюро Высшего совета "Единой России" Валентина Матвиенко.

Она встретилась с активистками Женского движения "Единой России", многие из которых вошли в список партии на выборах в Госдуму . Встреча прошла в Центральном исполкоме ЕР

"Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию — партию нашего президента, партию нашей великой России", — сказала спикер Совета Федерации.

По словам сенатора, ей очень приятно, что в партии состоят именно такие женщины — талантливые, ответственные, красивые.