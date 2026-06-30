Матвиенко: представители ЕР на выборах представляют партию президента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко заявила, что представители "Единой России" на выборах в Госдуму представляют одну большую партию — партию президента РФ и великой России.
- Встреча Матвиенко с активистками Женского движения "Единой России" прошла в Центральном исполкоме ЕР.
- Матвиенко отметила талант, ответственность и красоту активисток, а также их способность внести вклад в укрепление благополучия и процветания России.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представители "Единой России" на выборах в Госдуму должны помнить: они представляют одну большую партию — партию президента России, партию великой России, заявила председатель Совета Федерации, член Бюро Высшего совета "Единой России" Валентина Матвиенко.
"Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию — партию нашего президента, партию нашей великой России", — сказала спикер Совета Федерации.
По словам сенатора, ей очень приятно, что в партии состоят именно такие женщины — талантливые, ответственные, красивые.
"А главное, способные очень многое сделать для укрепления благополучия и процветания нашего Отечества. Для всех наших регионов и граждан", — отметила Матвиенко.