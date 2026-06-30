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Матвиенко: представители ЕР на выборах представляют партию президента - РИА Новости, 30.06.2026
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09:55 30.06.2026 (обновлено: 19:41 30.06.2026)
Матвиенко: представители ЕР на выборах представляют партию президента

Матвиенко: представители ЕР на выборах в Госдуму представляют партию президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко заявила, что представители "Единой России" на выборах в Госдуму представляют одну большую партию — партию президента РФ и великой России.
  • Встреча Матвиенко с активистками Женского движения "Единой России" прошла в Центральном исполкоме ЕР.
  • Матвиенко отметила талант, ответственность и красоту активисток, а также их способность внести вклад в укрепление благополучия и процветания России.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представители "Единой России" на выборах в Госдуму должны помнить: они представляют одну большую партию — партию президента России, партию великой России, заявила председатель Совета Федерации, член Бюро Высшего совета "Единой России" Валентина Матвиенко.
Она встретилась с активистками Женского движения "Единой России", многие из которых вошли в список партии на выборах в Госдуму. Встреча прошла в Центральном исполкоме ЕР.
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"Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию — партию нашего президента, партию нашей великой России", — сказала спикер Совета Федерации.
По словам сенатора, ей очень приятно, что в партии состоят именно такие женщины — талантливые, ответственные, красивые.
"А главное, способные очень многое сделать для укрепления благополучия и процветания нашего Отечества. Для всех наших регионов и граждан", — отметила Матвиенко.
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