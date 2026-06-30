Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Архивное фото

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном

В Совфеде настроены на развитие диалога с Ираном, заявила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко поздравила иранских законодателей с Международным днем парламентаризма.

Она отметила важность парламентской дипломатии в международном сотрудничестве.

Матвиенко подтвердила настрой на дальнейшее развитие парламентского диалога с Ираном.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила иранских законодателей с Международным днем парламентаризма и отметила, что российские сенаторы настроены на дальнейшее развитие парламентского диалога с коллегами.

"От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас и депутатов Собрания исламского совета Исламской Республики Иран с Международным днем парламентаризма. Убеждены, что парламентская дипломатия занимает важное место в международном сотрудничестве и вносит весомый вклад в консолидацию усилий общества для решения актуальных глобальных и региональных вопросов, поиска ответов на существующие вызовы и угрозы", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.

Спикер Совфеда также подтвердила неизменный настрой на "дальнейшее практическое развитие... парламентского диалога, способствующего укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран".