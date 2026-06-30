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В Совфеде настроены на развитие диалога с Ираном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.06.2026
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08:11 30.06.2026
В Совфеде настроены на развитие диалога с Ираном, заявила Матвиенко

Матвиенко: в Совфеде настроены на развитие парламентского диалога с Ираном

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко поздравила иранских законодателей с Международным днем парламентаризма.
  • Она отметила важность парламентской дипломатии в международном сотрудничестве.
  • Матвиенко подтвердила настрой на дальнейшее развитие парламентского диалога с Ираном.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила иранских законодателей с Международным днем парламентаризма и отметила, что российские сенаторы настроены на дальнейшее развитие парламентского диалога с коллегами.
"От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас и депутатов Собрания исламского совета Исламской Республики Иран с Международным днем парламентаризма. Убеждены, что парламентская дипломатия занимает важное место в международном сотрудничестве и вносит весомый вклад в консолидацию усилий общества для решения актуальных глобальных и региональных вопросов, поиска ответов на существующие вызовы и угрозы", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.
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Спикер Совфеда также подтвердила неизменный настрой на "дальнейшее практическое развитие... парламентского диалога, способствующего укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран".
Международный день парламентаризма отмечается 30 июня. Праздник был учрежден 22 мая 2018 года Генеральной ассамблеей ООН. Его инициаторами выступили Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ и Межпарламентский союз (МПС).
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