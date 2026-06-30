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Мастури вернется в расположение махачкалинского "Динамо" 7 июля - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
10:34 30.06.2026
Мастури вернется в расположение махачкалинского "Динамо" 7 июля

Газизов: Мастури вернется в расположение махачкалинского "Динамо" 7 июля

© Соцсети махачкалинского "Динамо"Хазем Мастури
Хазем Мастури - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Соцсети махачкалинского "Динамо"
Хазем Мастури. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тунисский нападающий махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Хазем Мастури вернется в расположение команды после выступления на чемпионате мира 7 июля.
  • Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет с воронежским "Факелом".
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тунисский нападающий махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Хазем Мастури вернется в расположение команды после выступления на чемпионате мира 7 июля, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.
Сборная Туниса вылетела с чемпионата мира по итогам группового этапа. Мастури принял участие в одной игре, отметившись голом во встрече со сборной Нидерландов (1:3).
"Мы ставим, что 7-го он должен быть на сборах, -сказал Газизов. -Дополнительного бонуса за гол нет. Нам причитается сумма, поделенная на два, - часть получит его предыдущий клуб".
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В первом туре махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет с воронежским "Факелом". Точная дата игры станет известна позднее.
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ФутболСпортРеспублика ДагестанТунис (страна)НидерландыШамиль ГазизовЧМ по футболу 2026Хазем МастуриДинамо МоскваФакелРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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