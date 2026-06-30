Мастури вернется в расположение махачкалинского "Динамо" 7 июля

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тунисский нападающий махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Хазем Мастури вернется в расположение команды после выступления на чемпионате мира 7 июля, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.

"Мы ставим, что 7-го он должен быть на сборах, -сказал Газизов. -Дополнительного бонуса за гол нет. Нам причитается сумма, поделенная на два, - часть получит его предыдущий клуб".