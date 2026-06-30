Мастури вернется в расположение махачкалинского "Динамо" 7 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тунисский нападающий махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Хазем Мастури вернется в расположение команды после выступления на чемпионате мира 7 июля.
- Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет с воронежским "Факелом".
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тунисский нападающий махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Хазем Мастури вернется в расположение команды после выступления на чемпионате мира 7 июля, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.
"Мы ставим, что 7-го он должен быть на сборах, -сказал Газизов. -Дополнительного бонуса за гол нет. Нам причитается сумма, поделенная на два, - часть получит его предыдущий клуб".
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В первом туре махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет с воронежским "Факелом". Точная дата игры станет известна позднее.
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