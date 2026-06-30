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На столичных торгах впервые появились денники для лошадей - РИА Новости, 30.06.2026
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10:20 30.06.2026
На столичных торгах впервые появились денники для лошадей

Москва впервые выставила денники для лошадей на открытые торги

© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеНа столичных торгах впервые появились денники для лошадей
На столичных торгах впервые появились денники для лошадей - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
На столичных торгах впервые появились денники для лошадей
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На столичных аукционах физическим и юридическим лицам стали доступны права на заключение договора на оказание услуги по предоставлению 40 денников на территории Центрального Московского ипподрома, заявил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Победители аукционов получат право использовать денники на территории Центрального Московского ипподрома для размещения в них лошадей. Сейчас на торги выставлены первые 40 денников. Участниками могут быть как физические, так и юридические лица — владельцы племенных чипированных лошадей в возрасте от двух лет", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Руководитель ведомства добавил, что в деннике или специально оборудованном помещении также можно оставить снаряжение, индивидуальные предметы для животного, в том числе аксессуары, амуницию, лежаки и другие вещи.
В денниках допускается размещение лошадей пород чистокровная верховая, чистокровная английская и чистокровная ахалтекинская, а также орловская рысистая, русская рысистая, американская рысистая и французская рысистая.
Заявки на участие принимаются до 6 июля. Торги пройдут 9 июля на онлайн-площадке "Росэлторг". Необходимы будут регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Развитие онлайн-сервисов для предпринимательства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Пуртов сообщал, что на западе столицы — в районах Филевский Парк и Фили-Давыдково — на открытые торги выставили два помещения для бизнеса.
Два помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Два помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы
25 июня, 07:20
 
РосэлторгКирилл Пуртов
 
 
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