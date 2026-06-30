© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике На столичных торгах впервые появились денники для лошадей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На столичных аукционах физическим и юридическим лицам стали доступны права на заключение договора на оказание услуги по предоставлению 40 денников на территории Центрального Московского ипподрома, заявил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Победители аукционов получат право использовать денники на территории Центрального Московского ипподрома для размещения в них лошадей. Сейчас на торги выставлены первые 40 денников. Участниками могут быть как физические, так и юридические лица — владельцы племенных чипированных лошадей в возрасте от двух лет", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Руководитель ведомства добавил, что в деннике или специально оборудованном помещении также можно оставить снаряжение, индивидуальные предметы для животного, в том числе аксессуары, амуницию, лежаки и другие вещи.

В денниках допускается размещение лошадей пород чистокровная верховая, чистокровная английская и чистокровная ахалтекинская, а также орловская рысистая, русская рысистая, американская рысистая и французская рысистая.

Заявки на участие принимаются до 6 июля. Торги пройдут 9 июля на онлайн-площадке "Росэлторг". Необходимы будут регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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