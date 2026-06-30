Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне

Лидер Партии труда Британии призвал не выходить из дома в дорогих часах

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер Партии труда Британии Джордж Галлоуэй заявил, что в Лондоне поразительно высокий уровень уличной преступности.

Галлоуэй посоветовал не выходить на улицы Лондона в дорогих часах и одежде.

ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Преступность на улицах британской столицы достигла огромных масштабов, гости Лондона не должны выходить из дома в хороших наручных часах в целях безопасности, заявил в Пекине лидер Партии труда Британии Джордж Галлоуэй.

Во вторник на территории Российского культурного центра в китайской столице состоялась лекция британского социалиста, семикратного члена Палаты общин Великобритании, лидера Партии труда Британии (Workers Party of Britain) Гэллоуэя на тему "Почему Запад выступает против России".

По словам Галлоуэя, сегодня в Лондоне "поразительно высокий уровень уличной преступности".