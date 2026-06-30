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Россиянам рассказали, как сэкономить на техобслуживании автомобиля - РИА Новости, 30.06.2026
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08:23 30.06.2026
Россиянам рассказали, как сэкономить на техобслуживании автомобиля

Липовицкий: мониторинг состояния автомобиля поможет избежать поломок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка в Москве
Автомобильная пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобильная пробка в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мониторинг технического состояния автомобиля и своевременная замена масла помогут избежать серьезных поломок.
  • Масло лучше менять чаще, чем рекомендует завод, например, раз в 7,5 или даже 5–6 тысяч километров пробега.
  • Самостоятельный поиск запчастей и освоение мелкого ремонта позволят экономить на услугах сервиса.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мониторинг технического состояния автомобиля и своевременная замена масла помогут избежать серьезных поломок, а самостоятельный поиск запчастей и освоение мелкого ремонта позволят экономить на услугах сервиса, рассказал РИА Новости эксперт "Газпромбанк Автолизинга" Евгений Липовицкий.
"Следите за техническим состоянием автомобиля и вовремя проводите его обслуживание. В автомобиле многие системы взаимосвязаны. Если сэкономить на одном - с большой вероятностью может пострадать другое", - предостерег эксперт.
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Он подчеркнул, что даже регламент завода по обслуживанию машины не всегда учитывает реальные условия эксплуатации, из-за чего масло лучше менять не раз в 8-10 тысяч километров, как рекомендует завод, а раз в 7,5 или даже 5-6 тысяч километров пробега.
"Чаще меняете масло, фильтры и все рабочие жидкости - ресурс двигателя растет экспоненциально. Дорогой капремонт, замена цепи или турбины могут вообще не понадобиться за весь срок владения", - добавил Липовицкий.
Он также предостерег автолюбителей от покупки запчастей в сервисах обслуживания, поскольку там их продают с наценкой. Вместо этого эксперт рекомендовал изучить признаки подделок и по возможности покупать комплектующие самостоятельно.
"Экономить на обслуживании - значит не платить за громкое имя дилерского центра, а вкладывать свои знания и время в поиск честного мастера и своевременную профилактику... Лучший способ не разориться на обслуживании - сделать так, чтобы дорогой ремонт просто не наступил", - подытожил Липовицкий.
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