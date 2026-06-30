Россиянам рассказали, как сэкономить на техобслуживании автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Мониторинг технического состояния автомобиля и своевременная замена масла помогут избежать серьезных поломок.

Масло лучше менять чаще, чем рекомендует завод, например, раз в 7,5 или даже 5–6 тысяч километров пробега.

Самостоятельный поиск запчастей и освоение мелкого ремонта позволят экономить на услугах сервиса.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мониторинг технического состояния автомобиля и своевременная замена масла помогут избежать серьезных поломок, а самостоятельный поиск запчастей и освоение мелкого ремонта позволят экономить на услугах сервиса, рассказал РИА Новости эксперт "Газпромбанк Автолизинга" Евгений Липовицкий.

"Следите за техническим состоянием автомобиля и вовремя проводите его обслуживание. В автомобиле многие системы взаимосвязаны. Если сэкономить на одном - с большой вероятностью может пострадать другое", - предостерег эксперт.

Он подчеркнул, что даже регламент завода по обслуживанию машины не всегда учитывает реальные условия эксплуатации, из-за чего масло лучше менять не раз в 8-10 тысяч километров, как рекомендует завод, а раз в 7,5 или даже 5-6 тысяч километров пробега.

"Чаще меняете масло, фильтры и все рабочие жидкости - ресурс двигателя растет экспоненциально. Дорогой капремонт, замена цепи или турбины могут вообще не понадобиться за весь срок владения", - добавил Липовицкий.

Он также предостерег автолюбителей от покупки запчастей в сервисах обслуживания, поскольку там их продают с наценкой. Вместо этого эксперт рекомендовал изучить признаки подделок и по возможности покупать комплектующие самостоятельно.