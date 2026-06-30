Российские военные в Красном Лимане заняли 54 здания за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие в Красном Лимане в ДНР заняли 54 здания.
- За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также военная техника и пункты управления БПЛА.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие в Красном Лимане в ДНР заняли 54 здания, за сутки в городе уничтожено более 30 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 54 здания. За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА", - говорится в сводке российского ведомства.
Как отмечается в сводке, в северо-западной части Красного Лимана штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ.
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