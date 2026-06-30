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Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в Персидском заливе - РИА Новости, 30.06.2026
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21:52 30.06.2026 (обновлено: 21:59 30.06.2026)
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в Персидском заливе

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни ситуацию в Персидском заливе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонные переговоры.
  • Основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива и необходимости соблюдения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
  • Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, сообщает МИД РФ.
"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Было условлено продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН", - добавили в МИД РФ.
Кроме того, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
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БахрейнПерсидский заливРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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