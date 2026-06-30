Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонные переговоры.

Основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива и необходимости соблюдения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, сообщает МИД РФ.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива . Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте ведомства.

"Было условлено продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН", - добавили в МИД РФ.