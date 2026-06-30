Латвия планирует доделать "стену дронов" на границе с Россией летом

"Есть четкое обещание - в июле и августе у нас будет обеспечено антидроновое решение на всем протяжении как российской, так и белорусской границы. Что это значит? Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов", - приводит слова Кулбергса портал LSM.