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Латвия планирует доделать "стену дронов" на границе с Россией летом - РИА Новости, 30.06.2026
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12:39 30.06.2026
Латвия планирует доделать "стену дронов" на границе с Россией летом

Кулбергс: "стену дронов" на границе Латвии с Россией доделают до конца лета

© AP Photo / Virginia MayoФлаги страны на одной из улиц Латвии
Флаги страны на одной из улиц Латвии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги страны на одной из улиц Латвии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией планируется доделать до конца лета.
  • Граждане Латвии, чье имущество пострадало от падения беспилотников, могут рассчитывать на компенсацию 90% ущерба от государства.
  • В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Стену дронов" на границе Латвии с Россией и Белоруссией планируется доделать до конца лета, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
"Есть четкое обещание - в июле и августе у нас будет обеспечено антидроновое решение на всем протяжении как российской, так и белорусской границы. Что это значит? Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов", - приводит слова Кулбергса портал LSM.
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По его словам, на заседании правительства также обсуждалось, что граждане, чьи участки и имущество пострадало от падения беспилотников, могут рассчитывать на компенсацию 90% ущерба от государства.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс осенью 2025 года обсуждал с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
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