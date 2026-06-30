Латвия планирует доделать "стену дронов" на границе с Россией летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией планируется доделать до конца лета.
- Граждане Латвии, чье имущество пострадало от падения беспилотников, могут рассчитывать на компенсацию 90% ущерба от государства.
- В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Стену дронов" на границе Латвии с Россией и Белоруссией планируется доделать до конца лета, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
"Есть четкое обещание - в июле и августе у нас будет обеспечено антидроновое решение на всем протяжении как российской, так и белорусской границы. Что это значит? Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов", - приводит слова Кулбергса портал LSM.
По его словам, на заседании правительства также обсуждалось, что граждане, чьи участки и имущество пострадало от падения беспилотников, могут рассчитывать на компенсацию 90% ущерба от государства.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс осенью 2025 года обсуждал с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.